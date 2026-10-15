El pueblito mágico donde puedes recoger calabazas y cempasúchil cerca de CDMX

Si te gustan las calabazas y el cempasúchil y todo lo que tenga que ver con el otoño y el Día de Muertos, muy cerca de CDMX hay un lugar donde podrás disfrutar de hermosos paisajes, aquí te contamos todos los detalles.

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El Santuario de Girasoles de Tlaxcala se tiñe de naranja con calabazas y cempasúchil

San Francisco Atexcatzinco es un pueblito en Tlaxcala que combina lo mejor de las festividades de esta época, Halloween y Día de Muertos. En este lugar encontrarás un huerto de calabazas repartidas en camas de paja y zacate seco.

Además podrás mirar los hermosos campos de cempasúchil, un spot ideal para tomar fotografías. Esta ambientado con remolques antiguos, carretas de madera, catrinas y muchos elementos inspirados en estas celebraciones.

Fechas, horarios y precios

Este lugar ya se encuentra abierto y estará disponible hasta el 8 de noviembre y puedes visitarlo de 15:00 a 22:00 horas y tiene un costo de 250 pesos por persona, niños de 2 a 8 años pagan 100 pesos.

El cupo es limitado por lo que puedes asegurar tu lugar en la página oficial del Santuario de Girasoles de Tlaxcala.

¿Cómo llegar a este santuario?

El Santuario se encuentra ubicado en Bosque del Pedregal, San Francisco Atexcatzinco, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.

La forma más sencilla de llegar es en auto y deberás tomar la carretera hacia la autopista México-Texcoco Mexico 136D o la de Calpulalpan-Apizado.

Una vez en Apizaco avanza hacia San Francisco Atexcatzinco, el santuario esta ubicado sobre la calle Bosque del Pedregal a unos 600 metros al oeste del Centro de Convenciones.

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