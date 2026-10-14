El concierto gratis de Enjambre en el Zócalo de la CDMX ya se asoma como uno de esos planes que no se rechazan: cantar a todo pulmón, emocionarse con esas canciones que nos han acompañado en distintas etapas de la vida y, de paso, cuidar la cartera porque la entrada será libre. ¡Así como lo lees!

Si ya te imaginaste coreando tus rolas favoritas en el corazón de la capital, ve tomando nota, pues el Vitae Fest 2026 prepara una cita musical para la que vale la pena organizarse, y aquí en adn Noticias te contamos cuándo será, qué artistas estarán y qué necesitas saber antes de lanzarte.

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¡Concierto masivo y gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México! 🇲🇽🎸 Disfruta de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y Alexander Acha en el Vitae Fest 2026.

​📅 Domingo 8 de noviembre

⏰ 17 horas



🎟️ Entrada libre#NosVemosEnElCentro

​ #VitaeFest26 #ZocaloCDMX… pic.twitter.com/aEPU8X5fjN — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) October 14, 2026

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratis de Enjambre en el Zócalo?

El concierto gratuito de Enjambre en el Zócalo de la Ciudad de México se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026, como parte del Vitae Fest.

La cita será en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, y el festival tiene previsto comenzar a las 17:00 horas.

Pero ojo, fans, pues ese horario corresponde al inicio general del evento, pues hasta el momento, no se ha publicado el programa con la hora exacta en que Enjambre subirá al escenario ni el orden de las presentaciones.

Por eso, si quieres llegar justo para ver a tu banda favorita o poder verlos desde un buen punto, habrá que estar pendiente de las próximas actualizaciones y llegar temprano.

¿Qué artistas estarán en el Vitae Fest 2026?

¡Habrá música para distintos gustos! Además de Enjambre, el cartel difundido para el Vitae Fest 2026 incluye a Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y Alexander Acha.

La combinación reúne rock alternativo, pop y música regional mexicana en un mismo evento.

Estos son los artistas anunciados:

• Enjambre: la banda mexicana de rock alternativo.

• Banda Los Recoditos: representantes de la música de banda.

• Mau y Ricky: el dúo venezolano de pop latino.

• Alexander Acha: cantante mexicano de pop.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Enjambre en el Zócalo?

La buena noticia es que el concierto será totalmente GRATIS, pues el anuncio del Vitae Fest 2026 no contempla la compra de boletos para disfrutar de las presentaciones en el Zócalo capitalino.

Y aunque la entrada no tenga costo, si quieres alcanzar un buen lugar, toma en cuenta tus tiempos de traslado y posibles aglomeraciones.

¿Qué es el Vitae Fest 2026?

El Vitae Fest es un encuentro musical impulsado por Vitae Global Foundation, una organización sin fines de lucro que promueve mensajes de paz, esperanza, unidad y reconciliación a través del arte, los medios y el entretenimiento.

Esta será la segunda edición del festival en la Ciudad de México; la primera se realizó en mayo de 2025, también en el Zócalo, con artistas como Río Roma y La Adictiva, además de otras actividades culturales.

Así que ya lo sabes, el concierto gratis de Enjambre en el Zócalo de la CDMX será el domingo 8 de noviembre, durante el Vitae Fest 2026 ¡Ve armando el plan y preparando la garganta para cantar a todo pulmón!

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