Concurso de Ofrendas de Día de Muertos en CDMX; ganadores se llevarán 15 mil pesos

La ofrenda es un símbolo fundamental en el Día de Muertos y en la alcaldía Azcapotzalco habrá un concurso como parte del Festival Tlalmanalli Azcatl 2026, y si te interesa participar, te contamos todos los detalles.

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Requisitos y cómo participar en el concurso

El concurso tiene dos categorías, una abierta para el público en general y otra escolar, para instituciones educativas de todos los niveles.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 20 de octubre a las 22:00 horas y puedes registrarte en línea en el siguiente enlace o de manera presencial acudiendo a la Casa de Cultura de Azcapotzalco ubicada en Avenida Azcapotzalco 605 en el Centro de Azcapotzalco de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas.

Las ofrendas tendrán una dimensión de 3x3 metros, los espacios se asignarán el 30 de octubre a partir de las 11:00 horas y podrán instalarse a partir de las 18:00 horas y tendrán como límite 24 horas. La inauguración y el Recorrido del Jurado será el 31 de octubre a las 20:00 horas.

¿Cuáles son los premios?

El Jurado Calificador estará integrado por invitados de reconocido prestigio cultural y escolar los premios serán los siguientes:

Categoría Abierta y Escolar

1 lugar: 15 mil pesos

2 lugar: 10 mil pesos

3 lugar: 5 mil pesos

Si eres fan del Día de Muertos esta es una gran oportunidad para que pongas a prueba tu creatividad.

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