Alejandro Fernández da dos noches en el Palenque de la Feria de Querétaro 2026: fechas y precios de los boletos

Alejandro Fernández ofrecerá dos presentaciones estelares los días 20 y 21 de noviembre en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 en el EcoCentro Expositor.

La confirmación de “El Potrillo” lidera el programa artístico anunciado por la Secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado. La venta de boletos para los conciertos del intérprete de música ranchera se realiza mediante el sistema Boletcenter y puntos físicos autorizados como la Taquilla 4 del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con precios que arrancan en los $1,390 pesos en zona General.

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¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Alejandro Fernández en el Palenque de Querétaro 2026?

Los precios para ver a Alejandro Fernández el 20 y 21 de noviembre varían según la sección elegida en el Palenque:

Zona VIP: $6,370 pesos por boleto.

$6,370 pesos por boleto. Zona Oro: $5,215 pesos por persona.

$5,215 pesos por persona. Zona Plata: $3,475 pesos por acceso.

$3,475 pesos por acceso. Zona General: $1,390 pesos por entrada.

¿Qué ocurrió con Alejandro Fernández en la edición 2025 de la Feria de Querétaro?

El retorno del cantante a la feria queretana ocurre tras la viralización de clips en redes sociales durante su espectáculo de noviembre de 2025. La grabación compartida en plataformas como TikTok mostró al artista con una actitud desorientada sobre el escenario, desatando señalamientos del público sobre un aparente “estado inconveniente” o ingesta de alcohol durante la función.

Los usuarios de la red recordaron momentos similares ocurridos en 2018 y 2023 en otros palenques del país. Seguidores de Alejandro Fernández señalaron que en la mesa del escenario se observaban bebidas como agua, té y café, lo que mantiene divididas las opiniones entre sus aficionados de cara a sus nuevos shows.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Palenque y el Teatro del Pueblo de Querétaro 2026?

La cartelera del recinto reúne a exponentes de la música regional, balada y pop para el público queretano. El programa general del Palenque y del Teatro del Pueblo distribuye sus fechas de la siguiente manera:

Palenque: Espinoza Paz (12 nov), Edén Muñoz (13 nov), Alfredo Olivas (14 nov), Emmanuel y Mijares (15 nov), Cristian Castro (18 nov), Moy Bobadilla (19 nov), El Mimoso y El Yaki (22 nov), Carlos Rivera (26 nov), Grupo Firme (27 y 28 nov) y María José (29 nov).

Espinoza Paz (12 nov), Edén Muñoz (13 nov), Alfredo Olivas (14 nov), Emmanuel y Mijares (15 nov), Cristian Castro (18 nov), Moy Bobadilla (19 nov), El Mimoso y El Yaki (22 nov), Carlos Rivera (26 nov), Grupo Firme (27 y 28 nov) y María José (29 nov). Teatro del Pueblo: Bronco, Gabito Ballesteros, Remmy Valenzuela, Pancho Barraza, Matute, Polymarchs, Gloria Trevi, Conjunto Primavera, Guerreras K-Pop, Enjambre y Kinky, La Arrolladora Banda El Limón, El Trono de México, Ha*Ash y Alameños de la Sierra.

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