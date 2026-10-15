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Trayectoria EN VIVO de “Trudy” que se fortaleció a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano
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Trayectoria EN VIVO de “Trudy” que se fortaleció a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano

En la madrugada de este jueves, “Trudy” se convirtió en huracán mientras se localiza a 480 kilómetros de Acapulco, Guerrero

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Las tormentas seguirán en los estados con costa en el Pacífico mexicano, luego de que la tormenta tropical Trudy evolucionó al huracán categoría 1 durante las primeras horas de este jueves 15 de octubre, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades mexicanas detallan que el centro del ciclón se localiza a 480 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, así como a 735 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Trudy” hoy

En adn Noticias te mostramos cómo avanza Trudy durante este jueves 15 de octubre:

Mientras circula por el Pacífico mexicano, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste.

Estados en donde lloverá hoy ante la presencia del huracán “Trudy”

De acuerdo al pronóstico del tiempo, se esperan lluvias en los siguientes estados:

Lluvias puntuales intensas

  • Oaxaca (noreste y suroeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

  • Guerrero (oeste, sur y este)

Asimismo, en las costas de dichos estados se esperan vientos máximos sostenidos de 30 a 40 km/h, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros.

Puertos cerrados en México ante el paso del huracán “Trudy”

Debido al avance del huracán Trudy, estos son los puertos cerrados durante este jueves:

  • Guerrero: Acapulco y Puerto Marqués
  • Oaxaca: Bahías de Huatulco

No obstante, en las costas del Pacífico mexicano hay más puertos cerrados en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora debido a la presencia de la tormenta tropical Simón.

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