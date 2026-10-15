Trayectoria EN VIVO de “Trudy” que se fortaleció a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano

Las tormentas seguirán en los estados con costa en el Pacífico mexicano, luego de que la tormenta tropical Trudy evolucionó al huracán categoría 1 durante las primeras horas de este jueves 15 de octubre, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades mexicanas detallan que el centro del ciclón se localiza a 480 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, así como a 735 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

#Trudy, esta madrugada como #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se ubicó a 480 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, con #Vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h. ⬇️ pic.twitter.com/wPpZlnjTHx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Trudy” hoy

En adn Noticias te mostramos cómo avanza Trudy durante este jueves 15 de octubre:

Mientras circula por el Pacífico mexicano, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste.

Estados en donde lloverá hoy ante la presencia del huracán “Trudy”

De acuerdo al pronóstico del tiempo, se esperan lluvias en los siguientes estados:

Lluvias puntuales intensas

Oaxaca (noreste y suroeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Guerrero (oeste, sur y este)

Asimismo, en las costas de dichos estados se esperan vientos máximos sostenidos de 30 a 40 km/h, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros.

Puertos cerrados en México ante el paso del huracán “Trudy”

Debido al avance del huracán Trudy, estos son los puertos cerrados durante este jueves:

Guerrero : Acapulco y Puerto Marqués

: Acapulco y Puerto Marqués Oaxaca: Bahías de Huatulco

No obstante, en las costas del Pacífico mexicano hay más puertos cerrados en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora debido a la presencia de la tormenta tropical Simón.

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