U2 anuncia conciertos en la CDMX: Fechas, sede, preventa y precio de los boletos

¡U2 está de regreso en México! La icónica banda irlandesa anunció que vuelve a México luego de una década. Bono y compañía llegan a la capital mexicana con dos conciertos que forman parte de su gira The Greatest Show On Earth World Tour.

Si ya estás sacando la cartera para apartar tus boletos, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos todo lo que necesitas saber acerca de los que serán parte de los eventos más esperados de 2027.

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¿Cuándo son los conciertos de U2 en CDMX en 2027?

A través de sus redes sociales, U2 la banda de rock alternativo anunció que la CDMX es una de las paradas de su próxima gira en 2027. La capital chilanga ha dejado huella en los corazones de los músicos irlandeses, sobre todo, después de la grabación del video de su rola Silencio, en escenarios icónicos de la CDMX como el Salón Los Ángeles.

La banda anunció que los conciertos en la CDMX se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros y están programados para principios de 2027:

Martes 23 de febrero de 2027

Viernes 26 de febrero de 2027

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de U2 en la CDMX?

Si eres fan de U2, no pierdas tiempo y consigue desde ya una membresía en la página oficial de la banda. De esta manera, podrás participar en als ventas anticipadas de los boletos para las dos fechas:

Suscriptores del Grupo Feedback : lunes 19 de octubre a las 10:00 horas

: lunes 19 de octubre a las 10:00 horas Suscriptores del Grupo The Hype: martes 20 de octubre a las 10:00 horas

Ambas preventas terminan a las 22:00 horas. Es importante que tomes en cuenta que los precios de las membresías anuales son los siguientes:

Suscripción estánda r: 60 dólares (mil 103 pesos).

r: 60 dólares (mil 103 pesos). Suscripción premium: 85 dólares (mil 562 pesos).

Con dichas membresías no solo tendrás acceso a las preventas de boletos, sino tambien a productos exclusivos como: sudaderas, libros con fotos inéditas, etc.

¿Cómo me registro para la preventa de U2 en Ticketmaster ?

Si no tienes membresía en la página oficial de U2 no te preocupes, pues aún puedes registrarte para la preventa de Ticketmaster. Sigue estos pasos:

Ingresa a este ENLACE

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Acepta los términos y condiciones

Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster

Las fechas que no puedes dejar pasar son las siguientes:

Registro para la preventa : Domingo 18 de octubre hasta las 21:59 horas.

: Domingo 18 de octubre hasta las 21:59 horas. Preventa de U2: Jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

OJO: Un día antes de la reventa recibirás un correo electrónico con el enlace que te llevará a la venta anticipada.

¿Cuándo es la preventa de Banamex para los boletos de U2?

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horas: 10:00 horas

La venta general será el viernes 23 de octubre, a las 10:00 horas. No te pierdas la oportunidad de presenciar el regreso histórico de U2 a la CDMX este 2027.

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