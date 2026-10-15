El Pueblo Mágico de Michoacán donde la Navidad empieza en octubre: más de 650 talleres ofrecen esferas en la Feria de la Esfera hasta el 18 de diciembre

El Pueblo Mágico de Tlalpujahua, en Michoacán, es reconocido por su arquitectura minera, su artesanía y su entorno de sierra, pero sobre todo por sus esferas navideñas fabricadas en talleres familiares que han llevado al pueblo a ser uno de los principales productores de estos elementos decorativos en el mundo.

En 2026, Tlalpujahua celebra la “27 Feria de la Esfera”, un encuentro en el que más de 650 talleres artesanales abren sus puertas a quienes quieran ver cómo se hacen estas piezas y llevarse alguna.

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¿Qué es la Feria de la Esfera de Tlalpujahua y cuándo se realiza?

La 27 Feria de la Esfera comenzó el 7 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 18 de diciembre, según lo previsto. Por lo ocurrido en años anteriores, se calcula que llegarán más de 600 mil visitantes a este Pueblo Mágico de Michoacán.

Se calcula que en Tlalpujahua se fabrican cada año unos 20 millones de esferas, una cifra que lo pone entre los cinco mayores productores del mundo. Detrás de la feria hay un oficio familiar: de acuerdo con México Desconocido, unos 250 talleres de familias trabajan el vidrio soplado en Tlalpujahua, lo que hace de este evento una ocasión especial para reconocer y ver en directo la actividad.

¿Qué se puede hacer en la Feria de la Esfera de Tlalpujahua?

En los talleres se puede ver el proceso completo de una esfera, desde el soplado y el plateado del vidrio hasta el pintado y la decoración. Las piezas se compran directamente a las familias que las hacen, y según el comunicado ese saber artesanal pasa de generación en generación.

Además, los visitantes podrán comprar estas artesanías, recorrer el Pueblo Mágico y disfrutar de su gastronomía y sus paisajes.

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