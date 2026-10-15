Degustación, música y artesanías en la Feria del Atole Tetelco 2026

Si eres de los que disfruta de una buena bebida caliente, no te puedes perder la Feria del Atole Tetelco 2026 donde habrá degustaciones, música y hasta una carrera, un evento ideal para toda la familia.

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¿Cuándo y dónde es la Feria del Atole Tetelco 2026?

El evento se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre en la Plaza Cívica Emiliano Zapata en San Nicolás Tetelco en Tláhuac. El horario es de las 08:00 a las 21:00 horas y la entrada es gratis.

La forma más sencilla de llegar es en transporte público, solo debes llegar a la estación Tláhuac de la línea 12 del Metro y al salir tomar un autobús de la Ruta 148 San Nicolás Tetelco - Metro Tláhuac y bajar cerca de la plaza o la calle Emiliano Zapata.

¿Qué habrá en la Feria del Atole?

Durante la Feria del Atole Tetelco 2026 habrá degustación y venta de atoles de Tetelco, muestra gastronómica y productos locales.

También habrá presentaciones culturales y tradicionales a cargo de la danza folclórica de la UNITEC, Rondalla Almas de Mixquic, Banda Sinaloense, DJ Luna, expo venta de artesanías y actividades recreativas para toda la familia.

Además se organizará una carrera de 5 kilómetros, la inscripción tiene un costo de 250 pesos y se llevará a cabo a las 08:00 horas en diferentes categorías, el cupo es limitado a 200 participantes.

El sabor de la tradición nos reúne en la Feria del Atole Tetelco 2026. ✨💜



Ven y disfruta de:

🥣 Degustación y venta de atoles

🎨 Gastronomía, artesanías y productos

💃 Presentaciones culturales y tradicionales

🎶 Música, baile y muchas sorpresas para toda la familia.



¡También… pic.twitter.com/Dhi6kv1ATq — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 15, 2026

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