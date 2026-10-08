Octubre llegó con sus calaveras, telarañas y papel picado, y si este año quieres convertir tu casa en escenario de Halloween o Día de Muertos, todavía estás a tiempo de ganarle a tu vecina con la decoración más terrorífica.

Si buscas adornos buenos, bonitos y baratos, en la CDMX hay varios lugares donde puedes encontrar desde detalles para tu ofrenda hasta decoración para darle ese toque de terror a tu casa u oficina. Y sí, aquí en adn Noticias te contamos dónde surtirte sin gastar una fortuna.

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¿Dónde comprar decoración de Halloween y Día de Muertos en CDMX?

La Ciudad de México tiene mercados donde puedes encontrar prácticamente de todo para estas fechas, pero no todos son ideales para el mismo tipo de compra.

Mientras algunos tienen disfraces y accesorios, otros son mejores para conseguir flores, plantas o elementos para la ofrenda, tales como:

Mercado de Sonora

Si quieres resolver buena parte de tus compras en un solo lugar, el Mercado de Sonora es de las opciones más completas.

Aquí puedes encontrar disfraces, máscaras, maquillaje, calaveras, adornos y artículos para fiestas; además, es un mercado tradicional de la capital relacionado con productos para el Día de Muertos y figuras de alebrijes.

¿Qué puedes buscar aquí?

• Disfraces y máscaras

• Maquillaje y accesorios

• Calaveras y adornos

• Artículos para fiestas

• Decoración relacionada con Día de Muertos

Dónde está: Fray Servando Teresa de Mier 419, colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

La Merced

La zona de La Merced también es una alternativa si quieres encontrar distintos artículos de temporada y elementos para montar tu ofrenda.

Entre los productos que puedes buscar están el papel picado, calaveras, velas, flores artificiales y otros adornos que pueden darle personalidad a tu altar.

La Merced forma parte de la red de mercados públicos de la CDMX y se encuentra en una de las zonas comerciales más tradicionales de la capital.

Mercado de Jamaica

Si tu prioridad es la ofrenda, entonces el Mercado de Jamaica merece una parada; este mercado es reconocido por su oferta de flores y plantas, por lo que durante la temporada de Día de Muertos el cempasúchil se convierte en uno de los protagonistas.

La CDMX ubica al Mercado de Jamaica en Guillermo Prieto 45, en la colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza.

Aquí puedes encontrar principalmente:

• Flores de cempasúchil

• Plantas

• Flores de temporada

• Elementos naturales para decorar tu ofrenda

Mercado de Plantas y Flores Madreselva

Si quieres que tu decoración tenga más flores y plantas que plástico, otra opción está en Xochimilco.

El Mercado de Plantas y Flores Madreselva forma parte de los mercados especializados en plantas de la capital y es una alternativa para quienes buscan elementos naturales para la temporada.

Este mercado opera de lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 horas.

Mercado de Coyoacán

Si buscas una decoración con un toque más artesanal, puedes darte una vuelta por el Mercado de Coyoacán.

Entre las opciones que señala Milenio para este mercado están las calaveras de cerámica, piezas de barro, esqueletos de cartón, coronas, máscaras y otros objetos relacionados con la temporada.

Es una alternativa interesante si quieres que tu ofrenda o decoración tenga algo diferente a los adornos típicos de plástico.

Mercado Martínez de la Torre

En la zona de Guerrero también puedes considerar el Mercado Martínez de la Torre para buscar artículos de temporada, adornos y otros elementos para las celebraciones de octubre y noviembre.

La disponibilidad puede cambiar conforme avance la temporada, así que si tienes algo específico en mente, vale la pena comparar antes de lanzarte hasta allá.

Mercados de Portales y San Cosme

Y si lo que necesitas principalmente son disfraces y accesorios para Halloween, los mercados de Portales y San Cosme también aparecen entre las opciones de la capital.

La oferta puede variar conforme se acerquen Halloween y Día de Muertos, por lo que estos lugares funcionan especialmente bien para quienes todavía están buscando completar su disfraz o conseguir accesorios.

Tips para decorar este Halloween sin gastar de más

Antes de sacar la cartera como si no hubiera mañana, también puedes comparar precios y reutilizar algunos adornos de años anteriores.

La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda comprar con anticipación, comparar precios y calidades y reutilizar materiales de temporadas pasadas para evitar que la decoración termine pegándole de más al bolsillo.

Así que ya sabes: antes de salir corriendo por calaveras, telarañas y cempasúchil, arma tu lista, compara opciones y decide qué mercado te conviene más; porque sí, tu casa puede quedar terrorífica este Halloween 2026… sin que tu cartera termine igual.

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