¿Tu playlist ya pide salir de casa? Este jueves 15 de octubre, la Ciudad de México tendrá conciertos para quienes quieren cantar a todo pulmón, bailar con indie rock, sacar su lado más metalero o ponerse románticos con canciones que llegan directo al corazón.

Hay cinco opciones para armar el plan, pero ojo: los géneros son muy distintos y los horarios también. Checa en esta cartelera de actividades de adn Noticias, qué artistas se presentan, dónde tocarán y a qué hora empieza cada show.

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¿Qué conciertos hay en CDMX el jueves 15 de octubre?

Checa quién se presenta en CDMX y elige tu concierto para este 15 de octubre.

Bunbury

Enrique Bunbury llegará al Auditorio Nacional con su propuesta de rock en español. El concierto está programado para las 20:30 horas.

Two Door Cinema Club

La banda norirlandesa de indie rock se presentará en el Pepsi Center a las 21:00 horas, con una alternativa para quienes prefieren los sonidos independientes y el rock bailable.

Kneecap

El grupo irlandés de hip-hop actuará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes a las 20:30 horas. Su propuesta combina rap y una identidad musical ligada a la cultura irlandesa.

Six Feet Under

Para los fans de los sonidos más pesados, la banda estadounidense de death metal tocará en el Circo Volador a las 20:30 horas.

Francisco Céspedes

Francisco Céspedes ofrecerá un concierto sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 20:30 horas, una opción para quienes buscan boleros y canciones románticas con acompañamiento orquestal.

Actividades GRATIS hoy jueves 15 de octubre

¿Quieres salir, hacer algo diferente y guardar tus pesitos? La Feria Internacional del Libro en el Zócalo es una opción para disfrutar música y actividades culturales sin pagar entrada. Hay presentaciones musicales, espacios de lectura y talleres para aprovechar el jueves.

Feria Internacional del Libro en el Zócalo

La feria tiene entrada gratuita y ofrece presentaciones editoriales, charlas y actividades culturales. Puedes recorrer sus stands y consultar la programación de los distintos foros durante el día.

Anthar y Margarita

Si quieres escuchar música en vivo sin gastar en boletos, Anthar y Margarita se presentan a las 14:00 horas en el Foro Rodolfo Walsh, como parte de las actividades de la feria.

Las Billies

También a las 14:00 horas, Las Billies tienen programada una presentación en el Foro Federico García Lorca. Es otra alternativa para sumar música a tu recorrido por el Zócalo.

La Perla del Caribe

La música continúa con La Perla del Caribe, cuya presentación está programada para las 14:00 horas en el Foro Alaíde Foppa.

Talleres y actividades de lectura

La programación también contempla espacios de lectura, libro clubes, ludoteca y talleres en la Biblio Móvil. Son opciones para quienes buscan una actividad cultural o un plan familiar sin pagar entrada.

Antes de salir, revisa la programación oficial de la Feria Internacional del Libro para confirmar horarios y sedes de cada actividad.

Clima CDMX y Edomex hoy jueves 15 de octubre

Si ya tienes plan, no guardes todavía el paraguas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una mañana fresca y cielo medio nublado, pero por la tarde podrían presentarse lluvias puntuales fuertes en la CDMX y zonas del Estado de México, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

Para la capital se estima una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 24 a 26 grados Celsius; el viento podría alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

¿La recomendación? Lleva paraguas o impermeable, especialmente si vas a caminar entre actividades o salir de un concierto por la noche.

También toma precauciones al manejar y evita cruzar calles con corrientes de agua si se presentan precipitaciones intensas.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy jueves 15 de octubre

Antes de salir en auto, échale un ojo a la placa: este jueves el programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2. La medida aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos con holograma 0 y 00, eléctricos e híbridos están exentos en condiciones normales, al igual que otros vehículos contemplados en las excepciones del programa. Estas exenciones pueden cambiar si se activa una contingencia ambiental.

Si circulas cuando tu vehículo tiene restricción, puedes recibir una multa y enfrentar la remisión al corralón conforme a las disposiciones aplicables.

Ahora sí, ya tienes opciones para organizar tu jueves: desde conciertos en CDMX hasta actividades gratis para disfrutar sin gastar de más. Revisa el clima y el Hoy No Circula de hoy 15 de octubre antes de salir, ¡y arma tu plan sin sorpresas!

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