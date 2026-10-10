Una noche para recordar: Habrá recorridos nocturnos en la Catedral Metropolitana; fechas y precios

Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en México y como parte de la celebración de los Fieles Difuntos, en la Catedral Metropolitana se llevarán a cabo recorridos nocturnos, y si quieres acudir te contamos todos los detalles.

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Fechas y precios de los recorridos nocturnos en la Catedral

De acuerdo con la información el objetivo es que los asistentes vivan una experiencia única entre la historia, arte, arquitectura y la espiritualidad de nuestra Catedral.

En los recorridos podrás conocer espacios que normalmente no están abiertos al público y descubrirás más sobre la historia de este recinto emblemático.

El evento se realizará del 9 de octubre al 22 de noviembre a partir de las 19:30 horas con recorridos cada 30 minutos y el costo es de 150 pesos por persona.

Catedral Metropolitana, la mas grande de América Latina

La Catedral Metropolitana es un símbolo de historia religiosa, política y arquitectónica. Fue Hernán Cortés quien ordenó construir un templo católico en 1524 sobre una parte del antiguo centro ceremonial de Tenochtitlán.

En 1534 fue elevada a rango de catedral por el Papa Clemente VII y el emperador Carlos I de España y de 1571 a 1573 el virrey Martín Enríquez y el arzobispo Pedro Moya de Contreras ordenaron levantar la catedral actual y estuvo a cargo del arquitecto español Claudio de Arciniega y combina elementos del renacimiento, barroco, churrigueresco, herreriano y neoclásico.

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