¿Vas a salir de fiesta en Halloween 2026 y todavía no sabes de qué disfrazarte? ¡Date prisa, que ya casi es 31 de octubre! Este año puedes dejar descansar a la bruja de siempre y sacar tu lado más creativo.

Si quieres llegar a la fiesta de disfraces y robarte las miradas o ganar el concurso, aquí en adn Noticias te traemos ideas de disfraces inspiradas en la cultura pop, los memes y esas situaciones que dan risa… hasta que te pasan a ti.

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Disfraces mexicanos para Halloween 2026

Deja descansar a la brujita, calabaza, fantasma, por un rato y checa estas ideas que mezclan humor, antojitos y referencias muy mexicanas para quienes quieren llegar a la fiesta con un look que provoque más de una carcajada.

Paloma de migajera

Para quienes reciben poquitas muestras de amor, pero siguen regresando por más. Este disfraz consiste en unas alas grises o blancas, plumas y algunas migajas de pan pegadas al atuendo.

El toque final puede ser un letrero que diga: “Entre migaja y migaja se arma el bolillito”.

El Dragoncito, el dulce mexicano

Si creciste comprando dulces en la tiendita, seguramente reconoces los Dragoncitos; para recrear este disfraz, puedes usar tela o cartón ligero para imitar su envoltura colorida y convertirte en uno de esos dulces que forman parte de los recuerdos de infancia de muchas personas.

Si vas con amigos, cada quien puede elegir un dulce distinto y armar toda la colección.

Papel picado

Dale color a Halloween con un disfraz inspirado en el papel picado mexicano. Puedes utilizar tiras de tela de colores, figuras decorativas y flecos para recrear el aspecto de las decoraciones tradicionales.

Es una opción vistosa para quienes quieren celebrar con un guiño a las fiestas populares de México.

Michelada

Si tu personalidad cabe perfectamente en un vaso escarchado con chile, este disfraz es para ti.

Usa cartón ligero para crear un vaso gigante, agrega una escarcha falsa, un limón de utilería y una pajilla enorme.

Para darle el toque divertido, puedes llevar una etiqueta que diga: “La cura de todos mis males”. Eso sí, ¡que el disfraz no termine en cruda real!

Un bolillo para el susto

En México, hasta los sustos tienen su propio remedio y este Halloween puedes convertirte en un bolillo gigante con un disfraz acolchado en tonos dorados y beige.

Un tamalito o la guajolota

Otra opción es disfrazarte de tamal, con una envoltura verde que imite la hoja de maíz y un atuendo amarillo debajo.

Pero si quieres llevar la idea más lejos, convence a alguien de ir vestido de bolillo y formen una guajolota. Es una propuesta perfecta para parejas o amigos que prefieren los disfraces coordinados.

Disfraces de películas, series y cantantes que dieron de qué hablar en 2026

Si quieres que tu disfraz conecte con las conversaciones de este año, puedes inspirarte en los estrenos de cine, las series que aparecen en los rankings de streaming y, por supuesto, los artistas que no han salido de las redes sociales.

Spider-Man

Con Spider-Man: Brand New Day entre las películas destacadas de la taquilla de 2026, el arácnido es una alternativa para quienes quieren un disfraz fácil de reconocer.

Jessie o Woody de Toy Story

La pandilla de juguetes regresó a la conversación con Toy Story 5, así que puedes desempolvar el sombrero de vaquero y convertirte en Woody o Jessie. Para completar el look, agrega un pañuelo, un chaleco y botas.

El look de El diablo viste de Prada 2

¿Quieres un disfraz elegante y con actitud? Inspírate en los atuendos de Miranda Priestly o Andy Sachs.

Un abrigo llamativo, lentes oscuros, tacones y una expresión de ¿eso es todo? pueden ser suficientes para recrear el estilo de la película.

Un personaje de Demon Slayer

Para quienes aman el anime, los personajes de Demon Slayer: Castillo infinito ofrecen una opción llena de color.

Puedes inspirarte en Tanjiro, Nezuko o Shinobu y recrear sus prendas características con una peluca y accesorios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal: el disfraz de pareja

Si buscas una idea para disfrazarte en pareja, puedes recrear uno de los looks más reconocibles de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Para ella, un atuendo inspirado en el estilo regional mexicano; para él, sombrero, ropa vaquera y tatuajes dibujados con maquillaje.

La gracia está en hacer una referencia al dúo que sigue generando conversación en el espectáculo mexicano, sin necesidad de gastar en vestuarios idénticos a los originales.

Cazzu, la reina del look urbano

Para un disfraz con una vibra más alternativa, puedes inspirarte en el estilo oscuro y urbano de Cazzu: prendas negras, botas, accesorios metálicos y un maquillaje marcado.

Este Halloween 2026 aprovecha estas ideas de disfraces originales, desde personajes de películas y series hasta cantantes y referencias muy mexicanas, para sorprender en cualquier fiesta.

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