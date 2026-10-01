Octubre ya está aquí y con él llega una de las temporadas favoritas de millones de mexicanos: el Día de Muertos para unos y las celebraciones de Halloween para otros, y entre disfraces, ofrendas y decoraciones, también hay quienes ya buscan actividades familiares para disfrutar estas fechas

En distintas partes de México, estados y municipios aprovechan la temporada para presumir sus tradiciones y atraer a visitantes; uno de ellos es Atlixco, Puebla, que este 2026 vuelve a llenar sus calles de color con sus icónicas catrinas monumentales.

Así que, si no sabes qué hacer en estas fechas y sobre todo no quieres gastar mucho, este plan es para ti y, por supuesto, aquí en adn noticias te contamos todo sobre las Catrinas Monumentales de Atlixco.

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💀🌼 ¡Vuelve la magia de Valle de Catrinas! 🌼💀



Te esperamos en la inauguración de su 6.ª edición.



📅 2 de octubre | 🕡 6:30 p. m.

📍 Zócalo de Atlixco

✨ ¡Vive la tradición, el arte y el color de Atlixco! pic.twitter.com/bCfEc2XtcZ — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) October 1, 2026

¿Qué es Valle de Catrinas en Atlixco?

Para ponerte en contexto, el Valle de Catrinas, se trata de una exposición que cada año convierte distintos espacios de Atlixco en un recorrido lleno de esculturas monumentales relacionadas con el Día de Muertos.

Para 2026 llega su sexta edición y tendrá una temática muy especial: los dioses prehispánicos.

Y aquí es donde la tradición se pone todavía más interesante, porque las figuras no estarán caracterizadas como las típicas catrinas que solemos imaginar.

¿Qué dioses prehispánicos estarán representados?

Las catrinas de esta edición estarán inspiradas en distintas deidades de la cosmovisión prehispánica.

Entre las figuras que forman parte de la exposición se encuentran Tláloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Coatlicue, Mictlantecuhtli, Xochiquetzal, Mayahuel, Metztli, Tonatiuh, Itzpapálotl, Tezcatlipoca y Xipe Tótec, entre otras.

La propuesta busca combinar el concepto de la Catrina con elementos relacionados con las culturas prehispánicas, por lo que cada escultura tiene su propia interpretación y diseño.

Además, el proyecto involucra diferentes expresiones artísticas, entre ellas la cartonería, pintura, herrería y escultura, con participación de artistas y creadores de Atlixco.

¿Cuántas catrinas monumentales habrá en Atlixco?

Aunque el proyecto contempla 27 piezas, no todas permanecerán en Atlixco, pues, de acuerdo con el Ayuntamiento, 19 catrinas serán instaladas en diferentes puntos del municipio, mientras que las ocho restantes viajarán a otros destinos de México y el extranjero para continuar con la promoción del arte y las tradiciones de Atlixco.

De esta manera, el recorrido por el Pueblo Mágico permitirá encontrarse con las enormes figuras en diferentes espacios, en lugar de concentrarlas todas en un solo punto.

Y si eres de los que ya está pensando en hacer la escapada para tomarse la foto con alguna de ellas, hay otro detalle que conviene tener en cuenta: Valle de Catrinas no será la única atracción de la temporada.

Catrinia también regresa a Atlixco este Día de Muertos

Además de Valle de Catrinas, Atlixco tendrá la segunda edición de Catrinia, una experiencia que se suma a las actividades de Día de Muertos del municipio.

El Ayuntamiento informó que Catrinia abrirá del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Centro de Convenciones de Atlixco, con horario de 14:00 a 23:00 horas.

El proyecto también busca impulsar el talento local: alrededor del 90% de los artistas participantes en Catrinia son atlixquenses, de acuerdo con información municipal.

¿Cómo llegar a Atlixco desde la CDMX?

Si vas desde la Ciudad de México a Atlixco para conocer las catrinas monumentales, la ruta en automóvil es bastante sencilla: debes tomar la autopista México-Puebla (150D) y continuar hacia Puebla.

Una vez en la zona poblana, tendrás que seguir las indicaciones hacia Atlixco por la Vía Atlixcáyotl, hasta llegar a este Pueblo Mágico.

El recorrido es de alrededor de 145 kilómetros, aunque el tiempo puede cambiar dependiendo del punto de salida en CDMX y, por supuesto, del tráfico y ojo, pues en un escenario de circulación fluida, el trayecto puede tomar cerca de dos horas.

¿Cuántas casetas hay de CDMX a Atlixco?

Ahora sí, la pregunta que todos nos hacemos antes de arrancar: ¿cuánto voy a gastar en casetas para llegar a Atlixco?

Para una ruta de CDMX a Atlixco que pasa por la México-Puebla y la Vía Atlixcáyotl, se contemplan tres casetas de peaje: San Marcos, San Martín y Vía Atlixcáyotl.

Para automóvil, una estimación actualizada de la ruta calcula un gasto total de alrededor de 273 pesos por trayecto.

Eso sí, las tarifas pueden cambiar y también existen rutas alternativas, así que antes de salir vale la pena revisar el recorrido que te marque tu aplicación de navegación.

Así que ya lo sabes: si estás buscando un plan diferente para Día de Muertos 2026, una escapada de CDMX a Atlixco puede ser una buena opción para conocer sus famosas catrinas monumentales, disfrutar de las tradiciones de esta temporada y, de paso, darte una vuelta por uno de los Pueblos Mágicos más coloridos de Puebla.

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