Si tienes un michi que ya te está cuidando desde el cielo de los gatos, también podrás celebrarlo durante el próximo Día de Muertos en la Ciudad de México con un encuentro especial para estos animalitos.

Todo un fin de semana estará enfocado en dos eventos: Miaufest Encantado y Michictlán 2026. Si quieres ser parte de estas festividades, aquí en adn Noticias te contamos cuándo y dónde se realizarán.

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¿Cuándo y dónde se harán el Miaufest y Michictlán?

La mega Ofrenda de Día de Muertos para gatos es una de las actividades que destaca entre estos eventos. En ella podrás colocar fotografía de aquellos compañeros que ya no forman parte de este mundo terrenal.

Según lo informado por los organizadores del Miaufest, estos eventos se realizarán el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con un horario de 11:00 am a 8:00 pm.

Estas celebraciones se llevarán a cabo en una de las zonas más emblemáticas de la CDMX: el Huerto Roma Verde, en Jalapa 234, en la Colonia Roma Sur.

Si tienes pensado asistir al Michictlán y el Miaufest en transporte público podrás llegar desde Centro Médico y Hospital General de la Línea 3 del Metro; si prefieres el Metrobús, Dr. Márquez es la mejor opción.

A pesar de que la entrada será gratuita, es recomendable llevar un donativo en especie o si lo prefieres, una aportación económica (voluntaria). Ya que lo generado será entregado a ciertos albergues para comprar alimentos y necesidades de los animalitos rescatados.

Actividades en Miaufest Encantado y Michictlán

Además de la ya mencionada mega Ofrenda de Día de Muertos, el Miaufest y Michictlán tendrá las siguientes actividades:

Talleres

Pasarelas temáticas

Adopciones

Espacios para apoyo a los albergues

La edición 2026 de Miaufest Encantado tendrá como temática Halloween; mientras que el Michictlán se enfocará en la tradición del Día de Muertos.

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