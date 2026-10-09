¿Eres de las personas que pueden pasar horas entre libros o de las que están esperando encontrar una historia que las haga enamorarse de la lectura? ¡Entonces este plan te va a encantar!

La Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2026 ya comenzó y llega con actividades para disfrutar la cultura en pleno corazón de la CDMX, sin gastar un solo peso.

Y es que a veces basta con hojear unas páginas para encontrar tu próxima historia favorita, descubrir a un autor o simplemente dejarte sorprender por algo nuevo, pero ¿qué puedes hacer en esta edición y qué actividades habrá para armar un plan diferente? Aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

La directora de la FIL Zócalo 2026, Paloma Saiz, señaló que este foro Federico García Lorca, dentro de la Feria del libro, es para todos; periodistas, lectores y capitalinos, para disfrutar y discutir diferentes temas. Agregó que habrá muchas novedades y espacios de discusión y… pic.twitter.com/funIJoCOG7 — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) October 9, 2026

¿Qué actividades habrá en la FIL del Zócalo 2026?

No necesitas ser de esas personas que leen hasta las etiquetas del champú para disfrutar la feria.

La programación incluye presentaciones de libros, charlas con escritores, conversatorios, recitales de poesía, talleres, teatro y conciertos.

Hay opciones para quienes devoran novelas cada semana y también para quienes apenas están buscando ese libro que por fin los atrape.

Esta edición reunirá a 353 editoriales y 266 actividades culturales, con la participación de 317 ponentes, de los cuales 48 son invitados internacionales.

También habrá propuestas para niñas y niños, así que puedes armar un paseo familiar o lanzarte con tus amistades a curiosear entre libros y descubrir algo nuevo.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro del Zócalo?

Ve apartando un espacio en tu agenda, porque la FIL del Zócalo estará del 9 al 18 de octubre de 2026 en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La feria abrirá de 11:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita. Puedes ir a recorrer las carpas editoriales, escuchar una charla o quedarte a disfrutar alguna presentación.

Y si tu plan es ir con calma, date tiempo para curiosear: a veces llegas buscando un título y terminas descubriendo tres más que ahora necesitas leer.

¿Habrá libros gratis en la FIL del Zócalo 2026?

¡Sí, y esta noticia merece un separador bonito! Durante la feria se regalarán 12 mil ejemplares de cinco títulos.

Entre ellos están Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad; Estrella roja, de Luis Hernández Navarro; Nahui, de Pino Cacucci; Mangata, de Emilia Fernández de Navarrete y Alfonso Mateo-Sagasta, y Villa bandolero, de Jesús Vargas.

Eso sí, no se trata de llegar en cualquier momento y elegir un libro como si estuvieras frente a una máquina expendedora: algunos ejemplares se entregarán durante presentaciones específicas.

Por eso, si uno de estos títulos ya te hizo ojitos, revisa la cartelera para ubicar el día y la hora de la actividad correspondiente.

El Foro José Revueltas #FILZ te espera con una tarde llena de presentaciones de libros, conversatorios y talleres imperdibles. ¡Acompáñanos a celebrar las letras y el pensamiento crítico!

📖💡💬



✨Presentación de novela | 15:00 horas

Cenizas de agua, por Martha Viridiana… pic.twitter.com/7f6dRnqYpE — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 9, 2026

¿Qué conciertos habrá en la Feria del Libro del Zócalo?

Si para ti un buen plan incluye música en vivo, también hay opciones. La programación contempla 21 actividades musicales y conciertos, con propuestas para distintos gustos.

Entre los nombres anunciados están Triciclo Circus Band, Los Folkloristas, Belafonte Sensacional, Salón Victoria y Yucatán A Go Go.

También habrá un tributo a 31 Minutos a cargo de Love Economy, programado para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas en el Foro Rodolfo Walsh.

Así que puedes combinar tu búsqueda de lecturas con un rato de música y, de paso, descubrir alguna propuesta que no conocías.

¿Cómo consultar el programa completo de la FIL del Zócalo 2026?

Para que no llegues al Zócalo con toda la emoción y justo te pierdas esa presentación que querías ver, lo mejor es revisar la cartelera antes de salir.

Ahí puedes organizar tu recorrido, ubicar las actividades por día y hora, y elegir qué presentaciones, charlas o conciertos te gustaría disfrutar.

Ya lo sabes, si tienes ganas de encontrar una nueva historia, conocer autores o simplemente disfrutar de un plan cultural sin gastar, la FIL del Zócalo 2026 puede ser una gran opción

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.