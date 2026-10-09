¿Ya tienes plan para este viernes o todavía estás esperando a que alguien te invite? La Ciudad de México tiene opciones para salir a cantar, bailar y hasta sacar tu lado más rockero sin importar qué género musical prefieras.

Si quieres aprovechar la noche, checa los conciertos y festivales programados para este 9 de octubre, así como los recintos donde se realizarán, eso sí, antes de lanzarte, revisa los horarios y la disponibilidad de boletos para que no te quedes con las ganas.

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¿Qué conciertos hay hoy 9 de octubre en CDMX?

Este viernes hay opciones para distintos gustos musicales, desde pop y música alternativa hasta ska, metal y regional mexicano. Estos son los eventos anunciados para hoy:

Pablo Alborán

El cantante español se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, en la colonia Polanco. El concierto está programado para las 20:30 horas.

Of Monsters and Men

La banda islandesa llegará al Pepsi Center con su gira The Mouse Parade Tour, el recinto se encuentra en Dakota s/n, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. El concierto comenzará a las 21:00 horas.

Álvaro Díaz

El puertorriqueño llevará su Omakase Tour al Palacio de los Deportes, ubicado en la avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La presentación está programada para las 20:00 horas.

Conjunto Primavera

Los amantes del regional mexicano podrán disfrutar de Conjunto Primavera en la Arena CDMX, ubicada en avenida de las Granjas 800, en la colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco. El concierto está previsto para las 21:00 horas.

Meme del Real

Meme del Real llegará al Teatro Metropólitan, en avenida Independencia 90, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La presentación está programada para las 20:30 horas.

Ska Fest

Si lo tuyo es el ska, el Ska Fest 2026 tendrá lugar en el Velódromo Olímpico, ubicado en Radamés Treviño s/n, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Las actividades están programadas para comenzar a las 16:00 horas.

Chamuco Metal Fest

Para quienes prefieren los sonidos pesados, el Chamuco Metal Fest se realizará en el Circo Volador, ubicado en calzada de La Viga 146, colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza. El evento está programado para las 20:00 horas.

Sole Giménez

La cantante española se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, en el Centro Histórico. El concierto está anunciado para las 20:00 horas.

Ricardo Caballero

Ricardo Caballero ofrecerá su espectáculo en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. La presentación comenzará a las 21:00 horas.

Actividades GRATIS en CDMX hoy viernes 9 de octubre

Si quieres salir sin gastar en boletos, la CDMX tiene opciones culturales para aprovechar el viernes; una de ellas es la Feria Internacional del Libro del Zócalo, con actividades gratuitas para distintos gustos.

Feria Internacional del Libro del Zócalo

La Plaza de la Constitución recibirá este encuentro literario, que tendrá presentaciones editoriales, charlas, talleres y actividades culturales. La entrada es gratuita y la feria estará disponible hasta el 18 de octubre.

Concierto de Bleck

La música también tendrá su espacio en la feria. Bleck se presentará a las 14:00 horas en el Foro Alaíde Foppa.

Presentación de Grupo Casta

Si quieres seguir disfrutando de música en vivo, Grupo Casta está anunciado para las 15:00 horas en uno de los foros de la feria.

Horacio Franco con Daniel Ortega

Otra opción musical será la presentación de Horacio Franco con Daniel Ortega, programada para las 15:00 horas en otro de los espacios del encuentro.

Antes de lanzarte, revisa la programación oficial de la feria para confirmar los detalles de cada actividad y organizar tu recorrido.

Clima en CDMX hoy viernes 9 de octubre

Antes de armar el outfit para el concierto o la caminata por el Centro Histórico, échale un ojo al pronóstico, porque el paraguas podría convertirse en tu mejor accesorio.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco por la mañana y condiciones templadas por la tarde, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.

Se esperan temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados y máximas de 22 a 24 grados Celsius. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Así que lleva impermeable o paraguas y considera tiempo extra para tus traslados; la idea es disfrutar el viernes, no terminar empapado antes de llegar.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy viernes 9 de octubre

Y si tus planes incluyen sacar el automóvil, revisa primero si te toca descansar; este viernes, el programa Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas para los vehículos con engomado azul, holograma 1 o 2 y placas terminadas en 9 o 0 en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México donde opera la medida.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención, pueden circular bajo las condiciones habituales del programa.

Así que ya sabes, este viernes 9 de octubre, disfruta los conciertos en CDMX, actividades gratis y planes culturales para todos los gustos. Antes de salir, consulta el clima en CDMX y revisa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para evitar contratiempos.

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