Huracán Simón: Trayectoria en México y refugios habilitados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Simon se mantiene como categoría 4 y su centro se localiza a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco y provocará intensas lluvias.

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Trayectoria del huracán Simon

El huracán presenta vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 290 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte provocando lluvias fuertes en el occidente y sur del país.

Se mantiene alerta en Punta San Telmo, Michoacán, Punta Mita y El Roblito en Nayarit y en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En las próximas horas se prevén:

Lluvias extraordinarias mayores a 250 mm en Colima

Lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y este de Jalisco y costa y oeste de Michoacán

Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm al sur de Nayarit y al suroeste de Guerrero

Habilitan refugios por huracán Simon

Protección Civil puso a disposición una plataforma digital para conocer la ubicación de los refugios temporales en Colima.

Manzanillo tiene 60

Tecomán 25

Minatitlán 23

Cuauhtémoc 20

Armería 18

Coquimatlán e Ixtlahuacán 16 cada uno

Colima 15

Villa de Álvarez 12

Comala 11

Además, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas e ubicar los refugios más cercanos a sus domicilios para en caso de ser necesario acudir a ellos.

🌀Actualmente #Simon se mantiene como un #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson, se encuentra a 195 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima.



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