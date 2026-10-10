Huracán Simón: Trayectoria en México y refugios habilitados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Simon se mantiene como categoría 4 y su centro se localiza a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco y provocará intensas lluvias.
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Trayectoria del huracán Simon
El huracán presenta vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 290 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte provocando lluvias fuertes en el occidente y sur del país.
Se mantiene alerta en Punta San Telmo, Michoacán, Punta Mita y El Roblito en Nayarit y en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En las próximas horas se prevén:
- Lluvias extraordinarias mayores a 250 mm en Colima
- Lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y este de Jalisco y costa y oeste de Michoacán
- Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm al sur de Nayarit y al suroeste de Guerrero
Habilitan refugios por huracán Simon
Protección Civil puso a disposición una plataforma digital para conocer la ubicación de los refugios temporales en Colima.
- Manzanillo tiene 60
- Tecomán 25
- Minatitlán 23
- Cuauhtémoc 20
- Armería 18
- Coquimatlán e Ixtlahuacán 16 cada uno
- Colima 15
- Villa de Álvarez 12
- Comala 11
Además, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas e ubicar los refugios más cercanos a sus domicilios para en caso de ser necesario acudir a ellos.
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