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Huracán Simón: Trayectoria en México y refugios habilitados
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Huracán Simón: Trayectoria en México y refugios habilitados

Este sábado algunos estados de México sufrirán los efectos de los huracanes Simon e Isaías por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Simon se mantiene como categoría 4 y su centro se localiza a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco y provocará intensas lluvias.

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Trayectoria del huracán Simon

El huracán presenta vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 290 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte provocando lluvias fuertes en el occidente y sur del país.

Se mantiene alerta en Punta San Telmo, Michoacán, Punta Mita y El Roblito en Nayarit y en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En las próximas horas se prevén:

  • Lluvias extraordinarias mayores a 250 mm en Colima
  • Lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y este de Jalisco y costa y oeste de Michoacán
  • Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm al sur de Nayarit y al suroeste de Guerrero

Habilitan refugios por huracán Simon

Protección Civil puso a disposición una plataforma digital para conocer la ubicación de los refugios temporales en Colima.

  • Manzanillo tiene 60
  • Tecomán 25
  • Minatitlán 23
  • Cuauhtémoc 20
  • Armería 18
  • Coquimatlán e Ixtlahuacán 16 cada uno
  • Colima 15
  • Villa de Álvarez 12
  • Comala 11

Además, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas e ubicar los refugios más cercanos a sus domicilios para en caso de ser necesario acudir a ellos.

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