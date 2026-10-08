La única y original Llorona de Xochimilco vuelve con una experiencia diferente cargada de tradición y cultura

Con una nueva apuesta en cuanto a la experiencia y cercanía, La Llorona en Xochimilco regresa este 2026 para una nueva temporada en los emblématicos canales al sur de la Ciudad de México a partir del 9 de octubre y durante todo noviembre.

Como ya es una costumbre, La Llorona en Xochimilco se aparece de nuevo para llenar de cultura, tradición y colores la época de Día de Muertos en los canales de aquella alcaldía al sur de la CDMX.

La tradicional Llorona en Xochimilco (Hakbar Juárez | adn noticias)

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Funciones de La Llorona en Xochimilco 2026

La temporada 2026 de La Llorona en Xochimilco arranca el segundo fin de semana de octubre y hasta el segundo de noviembre con funciones viernes, sábado y domingo a las 19 horas, y dos días de doble función el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre a las 19 y 21 horas.

Precio de los boletos para La Llorona en Xochimilco

El precio de los boletos para esta tradicional puesta en escena es de $600 pesos y los puedes adquirir en la taquilla del Parque Ecoturistico Michmani, Antiguo Canal de Cuemanco #3 a un costado de la pista de remo y canotaje “Virgilio Uribe” donde tomarás la trajinera que te llevará a la chinampa en la que podrás disfrutar de la obra.

https://maps.app.goo.gl/hsJeB1WxEjP76fNq8

También puedes obtener boletos para La Llorona en Xochimilco a través del sistema Ticketmaster.

Tradicional puesta en escnea de La Llorona en Xochimilco (Hakbar Juárez | adn noticias)

Una nueva experiencia de La Llorona en Xochimilco

Este año a diferencia de los demás, los espectadores bajan de la trajinera a una chinampa en la que se encuentra la escenografía donde se lleva a cabo la puesta en escena. A diferencia de otras ediciones donde se veía desde el lago la obra, en esta ocasión los asistentes están más cerca de los actores en una experiencia distinta a otras veces.

Una nueva experiencia en La Llorona en Xochimilco (Hakbar Juárez | adn noticias)

Además en la chinampa hay venta de artesanías locales, comida y bebida, así como ofrendas y decoraciones alusivas a la celebración del Día de Muertos y baños limpios para mayor comodidad.

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