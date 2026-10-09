Perder a una mascota es un dolor muy grande para cualquier persona y en estas fechas cercanas a Día de Muertos honrarlos y recordarlos ayuda un poco a aliviar ese dolor y a mantener vivos sus recuerdos.

Si eres de Querétaro y quieres rendirle homenaje a tu animalito que ya está en el cielo, lanzaron una convocatoria llamada “Los que dejaron huella”, con la que se busca reunir fotografías de mascotas fallecidas para integrarlas a una ofrenda monumental.

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¿Cómo registrar la foto de tu mascota a “Los que dejaron huella”?

El registro se realiza mediante un formulario en línea habilitado por el Municipio de Querétaro. Las fotografías deben cumplir estas características:

Tener buena resolución y permitir identificar claramente al animal de compañía.

Contar con un formato adecuado para impresión de aproximadamente 30 por 15 centímetros.

Tener un peso de archivo de entre 1 MB y 100 MB.

Ser propiedad de la persona que la envía, quien deberá autorizar su reproducción impresa y exhibición pública temporal.

Los que dejaron huella Convocatoria "Los que dejaron huella" en Querétaro. (Municipio de Querétaro)

La selección de las imágenes dependerá del orden de recepción y del cumplimiento de los criterios establecidos, con una revisión previa del equipo organizador.

La Secretaría de Cultura municipal se hará cargo de imprimir las fotografías seleccionadas. La recepción termina este 9 de octubre o cuando se complete el límite de 100 imágenes.

¿Cuándo se exhibirán las fotografías en la ofrenda monumental en Querétaro?

Las imágenes seleccionadas formarán parte de la Ofrenda Monumental del Festival de Día de Muertos 2026, que se instalará en la Plaza de los Fundadores, en Querétaro, del 29 de octubre al 2 de noviembre.

La iniciativa busca recordar a esos animalitos que formaron parte de la vida de las familias y conservar su memoria dentro de una de las celebraciones tradicionales de México.

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