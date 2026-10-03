Mexicana de Torreón llega a la NASA: egresada de la UAdeC participará en programa aeroespacial

México se hace presente en la NASA, pues desde Torreón, Coahuila, una joven egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila está a punto de dar un paso que podría marcar un antes y un después en su camino profesional.

Su historia comenzó muy lejos de Houston, pero su talento la llevó hasta uno de los escenarios más importantes de la exploración espacial; ahora, el nombre de México estará presente en esta experiencia que parece sacada de una película. Pero ¿quién es ella y cómo llegó hasta ahí? Aquí, en adn Noticias, te contamos.

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¿Quién es Marlies Solís, la mexicana que llegará al programa aeroespacial?

Se trata de Marlies Solís Rodríguez es egresada de la carrera de Ingeniero Bioquímico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Su camino hacia el mundo aeroespacial no comenzó precisamente entre cohetes y astronautas, sino desde la investigación científica y las experiencias académicas que fue acumulando durante su formación.

Uno de esos momentos clave ocurrió durante una estancia de movilidad académica en Corea del Sur, donde desarrolló su tesis de licenciatura.

Más tarde, esa investigación le serviría como punto de partida para presentar una propuesta relacionada con el ámbito aeroespacial durante su proceso de selección.

Y aquí viene una parte importante de la historia, pues Marlies conoció el International Air and Space Program (IASP) gracias a amigos de otros estados de México y de otros países, quienes le recomendaron participar en este tipo de experiencias internacionales y su interés por continuar creciendo en el área científica la llevó a presentar su solicitud.

¿Qué hará la egresada de la UAdeC en el programa de la NASA?

El International Air and Space Program 2026 se realizará del 8 al 14 de noviembre en el Space Center Houston, en Texas, instalaciones de la NASA.

Durante el programa, Marlies y los demás participantes trabajarán en un proyecto colaborativo que pondrá a prueba su capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo.

Pero eso no será todo: también tendrán actividades prácticas relacionadas con la ingeniería espacial, aeronáutica y exploración científica.

La experiencia incluye dinámicas de entrenamiento para astronautas, ejercicios de flotabilidad neutra, prácticas de pilotaje y simuladores de misiones a Marte.

Además, los participantes podrán convivir con especialistas de la industria aeroespacial y enfrentarse a distintos retos vinculados con las ciencias y la exploración espacial.

¿Cómo fue seleccionada para el programa aeroespacial?

Llegar hasta Houston tampoco fue cuestión de mandar una solicitud y cruzar los dedos, ya que Marlies tuvo que superar varias etapas de selección, entre ellas cuestionarios y la presentación de una propuesta relacionada con investigación.

Para esta última parte retomó información de su propia tesis de licenciatura, desarrollada durante su estancia en Corea del Sur, y la planteó desde una perspectiva relacionada con el ámbito aeroespacial.

La egresada también destacó que su paso por la UAdeC fue importante para construir el camino que hoy la lleva a esta experiencia, particularmente por su participación en actividades extracurriculares, estancias de investigación y programas de movilidad académica tanto en México como en el extranjero.

Mexicanas que también han llegado a la NASA

Marlies no es la única mexicana que ha llegado a experiencias relacionadas con la NASA; antes que ella, otras jóvenes, científicas e ingenieras del país han encontrado oportunidades para acercarse al mundo aeroespacial y llevar hasta Estados Unidos proyectos desarrollados desde México.

Entre ellas está Andrea González, quien participó en el International Air and Space Program, una experiencia internacional enfocada en temas de exploración espacial y trabajo científico.

También está Brenda Natalia Pérez Pérez, originaria de Chihuahua, quien fue seleccionada para realizar una estancia de investigación en el Ames Research Center de la NASA, donde tuvo la oportunidad de acercarse al trabajo científico de la agencia.

A esta lista se suma Katya Echazarreta, quien trabajó como ingeniera en la NASA y posteriormente hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en viajar al espacio, durante la misión NS-21 de Blue Origin en 2022.

También destacan Belinda Esparza Estrada, Ali Guarneros Luna y Carmen Victoria Félix Cháidez, cuyas trayectorias profesionales están vinculadas con la NASA y el sector aeroespacial.

Ahora, el nombre de Marlies Solís Rodríguez se suma a esta historia de mujeres mexicanas que han encontrado en la ciencia y la exploración espacial una forma de llevar el talento nacional mucho más lejos.

Y entre las nuevas generaciones aparecen nombres como Victoria de León y Ximena Corona, quienes participaron en el International Air and Space Program y fueron reconocidas por proyectos relacionados con la exploración espacial.

De Torreón a Houston, la historia de Marlies Solís Rodríguez demuestra que el talento mexicano puede llegar mucho más lejos de lo que imaginamos, ahora, su nombre se suma al de otras mexicanas que han abierto camino en la ciencia y el espacio, llevando consigo algo que empezó en las aulas de México.

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