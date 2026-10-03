Un sismo de magnitud 5.9 se registró durante las primeras horas del domingo 4 de octubre en Indonesia (hora local), con epicentro en las inmediaciones de la isla de Sumbawa, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Hasta el momento, los reportes disponibles no informan de víctimas ni de daños materiales de consideración en Indonesia, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la zona.

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Sismo en Indonesia este sábado 3 de octubre

De acuerdo con información basada en los registros de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el sismo ocurrió alrededor de las 05:55 horas, tiempo local de Indonesia, y tuvo una magnitud de 6.1.

El epicentro fue localizado aproximadamente 14 kilómetros al suroeste de Kodi, en la región de Sumbawa Occidental, dentro de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El movimiento tuvo una profundidad de alrededor de 10 kilómetros.

Sin daños ni víctimas por sismo en Indonesia

Hasta el momento, los primeros reportes no han informado sobre víctimas, personas heridas ni daños materiales importantes relacionados con el sismo.

Las autoridades continúan revisando posibles afectaciones en las localidades próximas al epicentro, mientras se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de movimientos posteriores.

El registro inicial también señala que no existe potencial de tsunami asociado con este movimiento, de acuerdo con la información sísmica disponible.

Indonesia se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta debido a la interacción de varias placas tectónicas.

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