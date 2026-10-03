Liverpool remata iPhone 16e súper retina por menos de 9 mil pesos

En Liverpool el iPhone 16e tiene descuento y pagos a meses sin intereses, así que si estás pensando en cambiar de teléfono esta es tu oportunidad para estrenar y ahorrar.
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Oferta de iPhone 16e en Liverpool
En la tienda en línea de Liverpool, el iPhone 16e super retina XDR 6.1 pulgadas desbloqueado reacondicionado tiene un precio de lista de 11 mil 764 pesos, pero tiene descuento y queda en 8 mil 399 pesos.
Además puedes pagarlo hasta a 6 meses sin intereses de mil 399 pesos con entrega gratis a domicilio o para recoger en tienda, hay en color blanco y negro.
Características del iPhone 16e
Este modelo de iPhone de 128 GB ofrece potencia en formato eficiente y accesible equipado con el chip A17 Bionic.
Cuenta con pantalla retina HD de 6.1 pulgadas con imágenes nítidas y colores precisos. La cámara trasera es de 48 MP que permite capturar fotos detalladas y videos en 4K con estabilidad. Tiene funciones como Modo Retrato, HDR Inteligente Deep Fusión para diversas condiciones de luz.
Tiene conectividad 5G, Face ID, carga rápida e inalámbrica, y está preparado para las últimas actualizaciones de iOS. Además es resistente al agua.
Teléfono desbloqueado reacondicionado
Un teléfono desbloqueado reacondicionado es un dispositivo que funciona con cualquier compañía telefónica, que ha sido reparado, limpiado y probado profesionalmente para que funcione.
Desbloqueado quiere decir que funciona con la tarjeta SIM o eSIM de cualquier operador y en cualquier país compatible y renovado quiere decir que aunque no es nuevo funciona bien y pasó por una revisión técnica para verificar que la batería y la pantalla funcionan bien.
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