Octubre ya está aquí y trae consigo disfraces, calabazas, Día de Muertos 2026 y, por supuesto, una buena dosis de películas para apagar las luces y ponerse a temblar frente a la pantalla.

Si eres de los que disfrutan las historias más terroríficas, octubre llega con estrenos en cines y plataformas de streaming que prometen más de un buen susto y, por supuesto, aquí en adn noticias te traemos la lista de las películas que llegan este mes para que prepares las palomitas, apagues las luces y te armes de valor.

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Las películas tradicionales que no pueden faltar en Halloween

Hay películas que, aunque pasen los años, regresan cada octubre como si tuvieran una cita pendiente con Halloween 2026; entre los clásicos que suelen acompañar esta temporada están:

Para entrar en ambiente spooky sin tanto trauma:

Hocus Pocus (1993) — Disney+

El extraño mundo de Jack (1993) — Disney+

Coco (2017) — Disney+

El libro de la vida (2014) — Disney+

Casper (1995) — renta o compra digital

Beetlejuice (1988) — disponibilidad puede variar por plataforma.

Para una noche de terror de verdad:

El conjuro (2013) — Max

El conjuro 2 (2016) — Max

El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021) — Max

Annabelle (2014) — Max

Annabelle 2: La creación (2017) — Max

La monja (2018) — Max

La monja II (2023) — Max

Insidious: La noche del demonio (2010) — disponibilidad puede variar

Insidious: Capítulo 2 (2013) — disponibilidad puede variar

El exorcista (1973) — Max

Halloween (1978) — disponibilidad puede variar

Para una maratón de Halloween con clásicos que nunca fallan:

Los locos Addams (1991)

Los valores de la familia Addams (1993)

Los cazafantasmas (1984)

Sweeney Todd (2007)

Coraline (2009)

Frankenweenie (2012)

Estas son algunas de las historias que se han convertido en parte de los maratones de miedo de estas fechas.

Pero si quieres descubrir nuevas películas, octubre también llega con estrenos de terror y suspenso en cines y plataformas.

Películas de terror que llegan al cine en octubre en México

Si lo tuyo es sentir el susto con pantalla gigante, sonido a todo volumen y una sala llena de gente igual de asustada, octubre trae varios estrenos que llegan justo a tiempo para Halloween.

La otra madre — 8 de octubre

Una joven comienza a relacionarse con una presencia siniestra que habita en su casa y que guarda un parecido inquietante con su propia madre.

El terror psicológico llega a los cines de México el 8 de octubre.

Boiúna: La leyenda del Amazonas — 9 de octubre

Una criatura ancestral despierta en medio del Amazonas y convierte una expedición en una lucha por sobrevivir.

Si las historias de monstruos son lo tuyo, esta puede ser una de las opciones para entrarle al terror de octubre.

Verity — octubre

La adaptación cinematográfica del thriller de Colleen Hoover lleva a la pantalla una historia de secretos, tensión y una escritora que termina descubriendo que la familia para la que trabaja guarda mucho más de lo que aparenta.

Y si eres de los que prefieren salir del cine sin revisar tres veces el asiento trasero, también habrá estrenos de otros géneros durante octubre.

Porque no todo tiene que ser demonios y criaturas… aunque Halloween diga lo contrario.

Estrenos de terror y suspenso que llegan al streaming

Ahora sí: cobija, palomitas, luces apagadas y nadie que te moleste. Las plataformas también prepararon estrenos para quienes prefieren pasar Halloween desde casa.

Carrie — 7 de octubre en Prime Video

La historia de Stephen King regresa con una nueva adaptación en formato de serie.

Esta versión, dirigida por Mike Flanagan, sigue a Carrie White mientras enfrenta la vida escolar, la presión de las redes sociales y el despertar de sus poderes telequinéticos.

Animals — 9 de octubre en Netflix

Ben Affleck y Kerry Washington protagonizan este thriller en el que el secuestro de su hijo obliga a una pareja a enfrentarse a secretos y decisiones cada vez más peligrosas. Una opción para quienes prefieren la tensión y el suspenso antes que los sustos sobrenaturales.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities — Netflix

Si quieres entrar en el mood oscuro de octubre, esta antología de terror y fantasía de Guillermo del Toro es otra opción para una noche de historias extrañas, criaturas y pesadillas.

Piedad — Prime Video

El terror también tendrá presencia en Prime Video durante octubre con Piedad, otra de las propuestas anunciadas por la plataforma para acompañar la temporada spooky.

Cine de terror gratis en CDMX: Cineteca, parques y funciones al aire libre

Si quieres entrar en modo Halloween sin pagar una entrada de cine, también hay opciones gratuitas en distintos puntos de CDMX.

Durante octubre habrá funciones de terror y suspenso en espacios culturales, parques y otros puntos de la ciudad, algunas incluso al aire libre.

Cine gratis en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional también es una opción para quienes quieren disfrutar del cine sin gastar, ya que durante el año realiza funciones y actividades gratuitas.

Para octubre, vale la pena revisar su cartelera oficial y estar pendiente de los ciclos y proyecciones especiales relacionados con Halloween y Día de Muertos.

Terror en el Bosque de Chapultepec

Y si prefieres cambiar la sala por un espacio al aire libre, Chapultepec también se suma a los planes de cine en la ciudad.

Durante octubre pueden encontrarse funciones y actividades relacionadas con la temporada, así que es otra opción para armar un plan diferente sin tener que pagar una entrada.

Terror al aire libre en CDMX

Si lo tuyo es ver una película bajo las estrellas y de paso comprobar si un ruido entre los árboles te asusta más que la propia película, hay varias opciones.

Por ejemplo, Audiovideorama del Parque Hundido tendrá funciones al aire libre durante octubre como Somos lo que hay, Mal de ojo, Rabia, Eran brujas y programas de cortometrajes de terror.

También habrá funciones gratuitas en espacios como Cineclub Templo Mayor, Cinema Pai Pai y distintas UTOPÍAS, con títulos de terror y suspenso programados durante el mes.

Así que sí, Halloween también se puede celebrar con cine gratis en CDMX, y algunas funciones tienen ese plus de ver la película al aire libre.

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