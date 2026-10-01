En conmemoración por el 22° aniversario de Reactor 105.7, la estación de radio realizará su propio festival: Núcleo 01, en el que contarán con la presencia de El Haragán y Cía, con una presentación gratuita.

Este evento tendrá otras presentaciones musicales en la capital del país. Si eres fanático del rock urbano, aquí en adn Noticias te contamos cuándo y dónde será el concierto gratis de El Haragán y Cía.

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Concierto gratis de El Haragán: cuándo y dónde es

Si quieres asistir al concierto de El Haragán, se realizará el próximo viernes 6 de noviembre, fecha en la que se realizará el evento por parte de la estación de radio.

La cita para este concierto será en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Para poder llegar a este recinto es recomendable utilizar la Línea 2 del Metro y bajarte en Revolución; o si lo prefieres, la estación Plaza de la República del Metrobús de la Línea 1.

De momento, no se ha dado a conocer el horario de inicio del concierto, pero te recomendamos llegar temprano para conseguir buen lugar. La entrada será gratuita para todos los asistentes.

¿Qué otras bandas estarán en el Núcleo 01 con El Haragán?

El Haragán y Cía será la presentación estelar de este concierto, aunque Núcleo 01 también contará con estos artistas:

Out of Control Army

Resorte

Johnny Nasty Boots

Calaverx

Fakir y Los Psíquicos

Así que ya sabes, aparta el 6 de noviembre para asistir al Monumento de la Revolución y no perderte este concierto gratuito de El Haragán y Cía, junto con el resto de agrupaciones.

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