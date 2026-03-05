Desarrollan vacuna ARN contra el cáncer de mama

El cáncer de mama triple negativo es una enfermedad que se caracteriza por la ausencia de expresión de los receptores de estrógeno, progesterona y HER2. Esto implica la falta de dianas terapéuticas clásicas y limita las opciones de tratamiento dirigido disponibles en otros subtipos de cáncer de mama.

La vacuna ARN aprovecha la inestabilidad genómica del cáncer de mama triple negativo frente a otros cánceres de mama y como resultado de la acumulación de mutaciones somáticas las células producen proteínas alteradas que no están presentes en tejidos sanos y pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario como extraños.

