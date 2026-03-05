inklusion.png Sitio accesible
Desarrollan vacuna ARN contra el cáncer de mama

De acuerdo con el estudio, la vacuna personalizada de ARN mensajero logra inducir una respuesta inmunitaria a la enfermedad.

Por: Itandehui Cervantes

El cáncer de mama triple negativo es una enfermedad que se caracteriza por la ausencia de expresión de los receptores de estrógeno, progesterona y HER2. Esto implica la falta de dianas terapéuticas clásicas y limita las opciones de tratamiento dirigido disponibles en otros subtipos de cáncer de mama.

La vacuna ARN aprovecha la inestabilidad genómica del cáncer de mama triple negativo frente a otros cánceres de mama y como resultado de la acumulación de mutaciones somáticas las células producen proteínas alteradas que no están presentes en tejidos sanos y pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario como extraños.

