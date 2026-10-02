¿Todavía no sabes qué hacer este viernes 2 de octubre? Tranquilo, porque los conciertos en CDMX vienen con todo y hay opciones para casi cualquier mood: desde rock y metal hasta reggae, electrónica y una buena dosis de nostalgia.

En adn noticias te armamos la agenda musical para que no llegues al viernes diciendo “¿y ahora qué hacemos?”. Checa quién se presenta, en qué recinto y arma tu plan antes de que se te vaya el boleto o el dinero.

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¿Qué conciertos hay en CDMX el viernes 2 de octubre?

Este viernes, la agenda musical viene bastante cargadita y hay para todos los gustos: rock, metal, reggae, pop, electrónica y hasta nostalgia dosmilera.

Elton John

Elton John llegará al Estadio Banorte para una de las presentaciones que forman parte de su agenda en México, así que si lo tuyo es cantar clásicos a todo pulmón, este plan pinta bastante bien.

Iron Maiden

Los amantes del metal tienen una cita con Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros. El concierto está programado para las 21:00 horas.

Así que prepara la garganta, porque aquí el “una canción más y nos vamos” probablemente se convierta en varias horas de headbanging.

Cultura Profética

Si prefieres algo más relajado, Cultura Profética se presentará en el Pepsi Center este viernes a las 21:00 horas.

Una opción para cambiar el metal por reggae y dejar que la noche se vaya acomodando a su propio ritmo.

Carlos Sadness

Carlos Sadness también tendrá presentación en el Lunario este viernes, el concierto está programado para las 21:00 horas y forma parte de sus fechas en la Ciudad de México.

Si eres de los que necesitan una noche de canciones para ponerse sentimental sin admitir que están sentimentales, ya sabes dónde.

Hija de la Luna / Mecano

La nostalgia también tiene boleto. Hija de la Luna, homenaje a Mecano, llegará al Teatro Metropólitan a las 20:30 horas.

El espectáculo retoma las canciones y la esencia del grupo español para una noche perfecta para cantar “Hijo de la Luna” como si estuviéramos en otra época.

Sasha & John Digweed

Para quienes prefieren cerrar la semana bailando, Sasha & John Digweed llegarán al Frontón Bucareli este viernes a las 21:00 horas.

Aquí el plan es sencillo: música electrónica, noche larga y cero intención de sentarse.

Samantha Barrón

Finalmente, Samantha Barrón tendrá presentación en el Foro Puebla este 2 de octubre, sumándose a la agenda musical de la Ciudad de México para este viernes.

Actividades GRATIS en CDMX hoy viernes 2 de octubre

Si quieres salir sin que la cartera termine llorando, sí hay opciones para armar plan este viernes.

El Festival Son para Milo continúa en CDMX con presentaciones, talleres y actividades de música tradicional, todo con entrada libre.

El encuentro se realiza en la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido.

También hay plan musical en la Facultad de Música de la UNAM, donde este viernes 2 de octubre se realizará un recital de saxofón a las 19:00 horas, con entrada libre y cupo limitado, en la Sala de Ensayos de la FaM, en Coyoacán.

Si prefieres algo más tranquilo, la Biblioteca Nacional de México inaugura este viernes a las 11:00 horas la muestra Las Cabezadas, en el Patio Central. La entrada es libre.

Clima CDMX hoy viernes 2 de octubre

Si vas a salir este viernes, ojo con el cielo porque sí hay posibilidad de lluvia, por la mañana se espera un ambiente fresco y cielo nublado, mientras que durante la tarde podrían presentarse lluvias puntuales fuertes en CDMX, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

La temperatura máxima estará entre 23 y 25 °C, con mínima de 12 a 14 °C, además de viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Porque sí, CDMX tiene plan, pero luego Tláloc también quiere participar.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy viernes 2 de octubre

Y antes de lanzarte a la calle en coche, revisa la placa, porque este jueves no circulan los vehículos con:

Engomado: azul

Terminación de placas: 9 y 0

Holograma: 1 y 2

La restricción es de 5:00 a 22:00 horas

Así que ya sabes, si este jueves quieres salir, en la capital siempre hay plan; entre conciertos en CDMX, actividades gratis y uno que otro pendiente, solo falta decidir qué se arma y revisar que el clima no te cambie el mood a media calle.

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