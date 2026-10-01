Si tenías pensado ir al Tecate Comuna 2026, tenemos noticias, cambió de sede y ya no se realizará en el Foro Cholula. Así lo anunciaron los organizadores del evento en sus redes sociales este jueves 1 de octubre.

“Cambiamos de espacio, pero nunca de esencia”, publicaron en las redes sociales del festival, el cual abandonará la locación que lo albergó en los últimos cuatro años.

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¿Dónde será el Tecate Comuna 2026?

El Foro Cholula, localizado a un costado de la Recta a Cholula, ya no recibirá el Tecate Comuna este año y ahora los asistentes deberán llegar a un recinto ubicado en Amozoc.

Para este año, el Tecate Comuna se realizará en el Autódromo de Puebla. “Nueva casa, la misma energía”, publicaron en las cuentas oficiales del festival.

Los organizadores no publicaron el motivo exacto del cambio de sede, pero ofrecen a los asistentes al Tecate Comuna:

Espacio más grande

Mayor comodidad

Más espacios de estacionamiento

Mejoras en los escenarios

Si tienes pensado asistir y te preguntas, ¿dónde queda el Autódromo de Puebla? Sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, perteneciente al municipio de Amozoc.

Tecate Comuna 2026: fecha y artistas

A pesar del cambio de sede, de momento el Tecate Comuna 2026 se realizará el 28 de noviembre, como estaba previsto, y contará con artistas estelares como:

Caifanes

The Mars Volta

Babasónicos

Enjambre

José Madero

NSQK

Little Jesus

División Minúscula

Una de las modificaciones que sufrió el Tecate Comuna fue la cancelación de Camilo Séptimo, luego del asesinato de su tecladista y fundador, Jonathan Meléndez.

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