Iron Maiden está a punto de regresar a la Ciudad de México con su gira Run For Your Lives World Tour, con la cual la banda celebró su 50 aniversario.

La banda británica se presentará este viernes 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Si ya tienes tu boleto y asistirás a este concierto, aquí en adn Noticias te contamos el horario y cómo llegar al concierto de Iron Maiden.

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¿Cómo llegar al concierto de Iron Maiden en metro?

Una de las alternativas para llegar al Estadio GNP Seguros es utilizar la Línea 9 del Metro, de color café, ruta que va de Pantitlán a Tacubaya.

La estación Ciudad Deportiva es una de las opciones más cercanas al recinto. Al salir de la estación, puedes caminar hacia el Estadio GNP Seguros y solamente debes ubicar la puerta de acceso.

Otra alternativa es la estación Puebla, también de la Línea 9. Aunque esto dependerá de tu punto de partida y la entrada que te fue asignada en tu boleto.

¿A qué hora empieza Iron Maiden en CDMX?

El concierto de Iron Maiden está programado para comenzar a las 9:00 pm de este viernes 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros.

La fecha también contempla la participación de Anthrax como banda invitada, por lo que debes considerar este evento previo al concierto.

¿Qué objetos no puedes llevar al Estadio GNP Seguros?

Antes de salir hacia el Estadio GNP Seguros, es importante revisar los objetos permitidos. Ticketmaster señala que está prohibido ingresar con:

Objetos punzocortantes

Comida o bebidas

Sombrillas

Aerosoles

Botellas

Navajas

Pirotecnia

Sustancias ilícitas

También existen restricciones para cámaras profesionales de fotografía o video y equipo profesional de grabación de audio; mientras que las bolsas que superen los 30 por 30 centímetros tampoco están permitidas.

Además, Ticketmaster recomienda descargar con anticipación los boletos digitales y acudir con suficiente tiempo para evitar contratiempos en los accesos.

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