Concierto sinfónico de BTS en CDMX: ¿Cuándo es, dónde y cuánto cuestan los boletos?

¿BTS en versión sinfónica? Sí, ARMY, esta combinación ya es una realidad, la música del grupo surcoreano llegará a la Ciudad de México con un concierto que promete transformar algunos de sus grandes éxitos en arreglos orquestales, incluyendo canciones que seguramente vas a reconocer desde los primeros segundos.

El espectáculo se llama “Arirang Borahae BTS Orchestral Covers Concert” y tendrá como protagonista a la Orquesta Sinfónica de Opumex, bajo la dirección de Jeong Rim Lee.

Pero antes de sacar el lightstick y elegir el outfit morado, hay que saber lo importante: ¿cuándo será, dónde podrás verlo y qué canciones forman parte del repertorio?

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¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de BTS en CDMX?

La cita será el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas en el Centro Universitario Cultural (CUC), ubicado en Odontología 35, Copilco Universidad, Coyoacán.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora con 50 minutos, así que será una tarde-noche completa para escuchar las canciones de BTS en una versión completamente distinta.

¿Qué canciones de BTS tocarán en el concierto sinfónico?

Aquí viene lo que probablemente más quiere saber ARMY: ya hay parte del repertorio confirmado; la Orquesta Sinfónica de Opumex interpretará versiones orquestales de temas como “Swim”, “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0”, “Dynamite”, “Butter” y “Spring Day”.

Pero no todo está dicho, pues la organización adelantó que habrá canciones sorpresa, así que todavía queda repertorio por descubrir el día del concierto.

Además, el formato está pensado para que el público pueda cantar y llevar su lightstick, mientras que el color morado será protagonista durante la experiencia.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de BTS?

Los boletos tienen dos categorías: Preferente, con un precio de 500 pesos, y VIP, de 750 pesos; cabe destacar que la entrada VIP incluye una gorra de edición especial, mientras que todos los asistentes reciben una photocard.

La venta se realiza mediante Boletópolis, de acuerdo con la información disponible sobre el evento.

También habrá un espacio decorado para que los asistentes puedan tomarse fotografías antes o después del espectáculo.

¿Quién dirigirá el concierto sinfónico de BTS?

La encargada de llevar este repertorio al escenario será Jeong-Rim Lee, fundadora y directora artística de la Orquesta Sinfónica de Opumex.

La agrupación ya ha realizado otros proyectos relacionados con K-pop, incluidos montajes dedicados a BTS y Blackpink.

De hecho, este no será el primer acercamiento de Lee con la música de BTS en formato orquestal: anteriormente dirigió proyectos como “Armonía Borahae” y “Bora Fest Symphony Fest”, en los que también aparecieron canciones como “Dynamite”, “Butter” y “Spring Day”.

¿Dónde está el Centro Universitario Cultural?

El Centro Universitario Cultural se encuentra en Odontología 35, colonia Copilco Universidad, Coyoacán, al sur de la CDMX.

El concierto tendrá lugar en el Auditorio Fra Angélico, un espacio utilizado para conciertos, obras de teatro, danza y otras actividades culturales.

Así que, ARMY, si escuchar “Dynamite” o “Spring Day” con una orquesta completa ya te parece suficiente motivo para sacar el morado del clóset, ve apartando la fecha: el 21 de noviembre BTS sonará de una manera muy distinta en la CDMX.

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