¿Qué hacer el 30 de septiembre en CDMX? Conciertos y actividades GRATIS

Si todavía no sabes qué hacer este 30 de septiembre de 2026, la música podría salvarte el plan, porque para buenos planes, la CDMX se pinta sola y este miércoles tendrá una noche para cantar a todo pulmón y bailar.

Así que más vale echarle un ojo a la cartelera de conciertos en CDMX, porque hay un nombre que seguramente te suena muchísimo y que este miércoles llegará a uno de los escenarios más grandes de la capital, ¿quién se presenta y dónde será el concierto? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué conciertos habrá el 30 de septiembre en CDMX?

Este 30 de septiembre de 2026, la CDMX tendrá una noche especial para quienes disfrutan de un buen concierto y, sobre todo, para quienes necesitan una excusa para cantar como si estuvieran en su propio festival.

Entre la cartelera de conciertos en CDMX, hay un nombre que destaca y que seguramente ya tienes alguna canción suya guardada en tu playlist: Maroon 5.

Maroon 5

La banda estadounidense se presentará hoy miércoles 30 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, así que, si eres de los que no perdonan un concierto de sus artistas favoritos, ve apartando la fecha.

El show comenzará a las 21:00 horas, por lo que todavía tienes tiempo para organizar el outfit, aprenderte esa canción que siempre cantas, aunque no te sepas bien la letra y, por supuesto, planear cómo llegar.

Setlist de Maroon 5 en la CDMX

Aunque Maroon 5 todavía no ha confirmado el setlist oficial de su concierto en CDMX, estas son las canciones que podrían formar parte del show:

• Harder to Breathe

• Lucky Strike

• This Love

• Stereo Hearts

• Animals

• One More Night

• Misery

• Sunday Morning

• Heavy

• Won’t Go Home Without You

• Memories

• She Will Be Loved

• Maps

• Love Somebody

• Don’t Wanna Know

• What Lovers Do

• Makes Me Wonder

• Girls Like You

• Moves Like Jagger

Así que ya sabes: guarda voz, porque si aparece Moves Like Jagger en el escenario, nadie se va a quedar sentado.

Actividades GRATIS en CDMX hoy 30 de septiembre

Pero si Maroon 5 no está en tus planes o simplemente quieres aprovechar el día antes de irte a cantar al concierto, la CDMX tiene otro as bajo la manga: este miércoles se realizará la Noche de Museos, que llega con actividades gratuitas en distintos recintos de la capital.

Por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología tendrá recorridos, charlas y otras actividades con entrada libre, aunque algunas requieren registro previo.

También habrá una presentación gratuita de La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta a las 19:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Así que ya sabes: puedes empezar la tarde con un plan cultural, echarte una cumbia y todavía guardar energía para el concierto, porque aparentemente septiembre decidió irse con agenda llena.

Clima CDMX hoy 30 de septiembre

Ahora sí, antes de salir de casa hay otro pequeño detalle que conviene revisar: el clima en CDMX; para este miércoles se pronostica un ambiente fresco, cielo nublado y lluvias durante la tarde, así que, si vas a pasar varias horas fuera, el paraguas podría convertirse en tu mejor acompañante.

Y si tu plan incluye la Noche de Museos o llegar con tiempo al concierto de Maroon 5, más vale contemplar posibles retrasos por la lluvia.

Hoy No Circula CDMX y Edomex miércoles 30 de septiembre

Y si vas a moverte en coche este miércoles 30 de septiembre, todavía falta revisar el Hoy No Circula CDMX y Edomex.

La restricción aplicará para vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, con hologramas 1 y 2, de 5:00 a 22:00 horas.

Así que ya sabes, si estabas buscando qué hacer en CDMX este 30 de septiembre de 2026, opciones no van a faltar: desde actividades gratis y una buena dosis de cultura hasta cerrar la noche cantando con Maroon 5.

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