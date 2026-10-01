Conciertos y actividades gratis en CDMX hoy 1 de octubre

Octubre ya está aquí y no solo llega con Halloween, también trae nuevos conciertos en CDMX para quienes necesitan una buena excusa para salir de casa y empezar el mes con música.

Este jueves 1 de octubre hay opciones para distintos gustos, así que si todavía no tienes plan, échale un ojo a la cartelera porque el mes apenas comienza y octubre viene con ganas de hacer ruido y claro, en adn noticias te contamos cuáles son los conciertos que no te puedes perder.

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¿Qué conciertos hay el 1 de octubre en CDMX?

La agenda musical arranca con opciones para distintos gustos y escenarios, desde una estrella del pop internacional hasta propuestas de sonidos alternativos, estos son los shows que podrás encontrar en la ciudad para darle la bienvenida a octubre:

Tove Lo

Tove Lo llegará al Pepsi Center como parte de su ESTRUS TOUR, la presentación está programada para las 9:00 de la noche, así que sus fans podrán arrancar el mes con una dosis de pop internacional.

Motorama

El Auditorio Nacional recibirá a Motorama, banda rusa que forma parte de la cartelera musical de octubre en la capital. El concierto comenzará a las 9:00 de la noche.

Carlos Sadness

Carlos Sadness tendrá como escenario el Lunario del Auditorio Nacional, donde la música comenzará a las 9:00 de la noche.

Y hay más: esta presentación forma parte de una serie de tres fechas consecutivas, pues el cantante también tiene conciertos programados para el 2 y 3 de octubre en el mismo recinto.

Jessica Simpson

La cartelera también tiene una opción para los fans del pop estadounidense con Jessica Simpson en La Maraka.

Su presentación está programada para las 9:30 de la noche, así que será uno de los shows que cierre la jornada musical en la ciudad.

Actividades GRATIS en CDMX hoy jueves 01 de octubre

Si el presupuesto anda en modo “mejor no le movemos”, tranqui: la CDMX también tiene opciones gratis para armar plan este jueves.

Octubre arranca con música, cultura y actividades para distintos gustos, así que no todo tiene que implicar sacar la cartera.

Una de las opciones fuertes es el Festival Son para Milo, que comienza este jueves y tendrá entrada libre en sus dos sedes: la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido.

El encuentro reúne música tradicional mexicana, danzas, artesanías, talleres y actividades culturales.

En su edición 2026 contempla 35 talleres gratuitos y se realizará del 1 al 4 de octubre.

Para este jueves, la programación musical comienza desde las 14:00 horas en la Explanada de Azcapotzalco, mientras que en el escenario del Parque Hundido las presentaciones arrancan a las 15:40 horas.

El teatro también tiene espacio en los planes de cero pesos, el Festival Internacional de Cabaret llevará una función gratuita a Iztapalapa este jueves 1 de octubre con Bandolera de las Rocallosas, como parte de su cierre de actividades en distintos puntos de la ciudad.

No dejes pasar el festival internacional de cabaret en @TeatrosCDMX #Pasesdobles para hoy y mañana.

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Clima CDMX hoy jueves 1 de octubre

Y antes de salir, hay un pequeño detalle que conviene revisar: el paraguas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional prevé para la CDMX una mañana con cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o inundaciones, así que, si tu plan incluye concierto, festival o simplemente andar por la ciudad, mejor salir preparado.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy jueves 1 de octubre

Y si vas a sacar el coche para alguno de estos planes, primero revisa si te toca descansar, este jueves el Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas 1 y 2; la restricción va de las 5:00 a las 22:00 horas.

La medida aplica en la CDMX y municipios del Estado de México contemplados dentro del programa, además de las zonas del Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco.

Así que ya tienes el plan completo para este 1 de octubre en CDMX: conciertos, actividades gratis, clima y hasta el Hoy No Circula para que nada te agarre por sorpresa.

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