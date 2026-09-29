Cempasúchil, catrinas y calaveras, Megaofrenda UNAM 2026 tendrá concurso y muchas actividades

La Megaofrenda 2026 llevará por nombre “475 + Trayectorias que nos sustentan” destacando la historia y la identidad universitaria y es un encuentro cultural que reúne a estudiantes, académicos y trabajadores y aquí te compartimos todos los detalles.

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Temática y actividades de la Megaofrenda 2026 de la UNAM

Para este año se busca rendir homenaje a los años de historia y raíces de la institución y el altar estará enfocado en conmemorar ideas, eventos históricos, disciplinas y personajes que han construido el legado de la institución.

Habrá actividades culturales como concurso de calaveritas literarias, cartel ilustrado y muestra de videocortometrajes.

La ofrenda de Día de Muertos representa la oportunidad de recordar a quienes ya no están y mezcla una visión prehispánica con la religión católica. Entre los elementos principales se encuentran:

El agua que sacia la sed de las ánimas tras su recorrido desde el más allá.

Velas que iluminan el camino de los espíritus.

Flores de cempasúchil que con su color y aroma trazan el sendero.

Copal e incienso que limpia el lugar de malos espíritus.

Alimentos y pan de muerto que simbolizan la hospitalidad y fraternidad entre los vivos y muertos.

Horarios para visitar la Megaofrenda de la UNAM

La Megaofrenda de la UNAM se podrá visitar el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre de las 11:00 a las 21:00 horas. El acceso es gratuito y la sede será la explanada de Universum en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria.

Te recomendamos planear tu visita ya que es un evento al que acuden muchas personas y en algunos casos hay aglomeraciones.

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