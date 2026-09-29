Música, exposiciones y deliciosos platillos en el Festival Quintana Roo en Chapultepec

Si todavía no tienes plan para este fin de semana y te gusta disfrutar de los platillos mexicanos, no te puedes perder el Festival Quintana Roo que se llevará a cabo en el Bosque de Chapultepec.

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¿Qué habrá en el Festival Quintana Roo?

Los asistentes podrán disfrutar de exquisitos platillos como tortas de lechón, tostadas de pulpo a los tres chiles, huevos encamisados, tamales toreados, tacos de castacán, salbutes de pollo con queso bola.

Podrás degustar tacos de la región:

Escabeche: pollo marinado en naranja con especias y cebolla tatemada

Relleno negro: carne de pavo o cerdo bañado en una salsa negra de chiles tatemados

Tok seel: frijoles blancos con pepita de calabaza y cebollín

Ko‘ol bi kaax, una especie de pipián de pollo

Venderán chocolate artesanal, aceite de oliva, miel, mazapanes, mermeladas y vino de jamaica.

Además habrá música, danzas tradicionales, poesía y exposiciones para conocer más sobre lugares turísticos como Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Holbox, Bacalar o Xel-Há.

¿Cuándo y dónde será el Festival Quintana Roo?

Este evento gastronómico tendrá lugar el sábado 3 y domingo 4 de octubre de las 10:00 a las 17:00 horas en las Cocinas de Humo, la Plaza de las Jacarandas, el Mercado El Solar y la Plaza Cencalli en el Complejo Cultural Los Pinos ubicado en Avenida Molino del Rey 252 en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La forma más sencilla de llegar es en Metro, la estación más cercana es Constituyentes de la Línea 7 y Constituyentes/Los Pinos del Cablebús.

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