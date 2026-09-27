Si eres fanático de las historias de fantasía, los seres mágicos y la época medieval, prepara tu agenda porque el Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes regresará a la Ciudad de México.

Este evento reunirá a personajes fantásticos, música, danza, combates y diferentes actividades para el público. Si no te quieres perder esta experiencia, aquí en adn Noticias te contamos dónde y cuándo se realizará el Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes.

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¿Cuándo y dónde será el Festival de Hadas y Duendes 2026?

El Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes 2026 se realizará el domingo 4 de octubre. Se tiene previsto que las actividades comiencen a las 10:00 am y terminen alrededor de las 5:00 pm.

El Exconvento del Desierto de los Leones, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, será la sede para este encuentro lleno de fantasía y actividades.

Festival Hadas y Duendes 2026

Durante el festival, el espacio estará ambientado con una temática medieval y fantástica, con la participación de personajes como hadas, duendes, caballeros, princesas y guerreras.

La programación contempla combates medievales, música, danza, teatro y actividades interactivas, además de propuestas relacionadas con la fantasía y la recreación histórica.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Hadas y Duendes?

Los boletos pueden adquirirse mediante el sitio oficial de Kamelot El Castillo del Rey, así como en plataformas de venta como Boletia y Passline.

El precio puede variar dependiendo de la plataforma y la promoción disponible. Aunque el costo oscila entre los 200 y 300 pesos.

Además, los menores de 10 años tendrán acceso gratuito a este evento; mientras que los adultos mayores y personas con discapacidad tendrán tarifa especial.

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