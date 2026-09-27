¿Qué hacer en CDMX hoy 27 de septiembre? Conciertos y actividades GRATIS

Si todavía no sabes qué hacer este domingo 27 de septiembre en CDMX, la ciudad básicamente ya te armó el plan, y no, no estamos hablando de quedarte en casa viendo qué aparece en streaming.

Este fin de semana hay opciones para distintos gustos musicales, desde el funk de Jamiroquai hasta el metal de High On Fire, además de las últimas presentaciones del Pitchfork Music Festival CDMX 2026.

Así que, si estabas buscando conciertos en CDMX este 27 de septiembre, checa las opciones que hay y ve preparando el outfit, porque este domingo viene con bastante ruido.

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¿Qué conciertos habrá en CDMX el 27 de septiembre de 2026?

Este domingo hay al menos tres opciones que destacan dentro de la agenda musical de la capital.

Jamiroquai

La banda británica se encuentra de regreso en la capital como parte de su gira y la presentación está programada para las 21:00 horas en la Arena Ciudad de México.

El concierto también forma parte de la celebración por los 30 años de Travelling Without Moving, uno de los discos más reconocidos de Jamiroquai.

High On Fire

Si lo tuyo es algo mucho más pesado, High On Fire se presenta en el Circo Volador.

El recinto ubicado en Calzada de la Viga tiene programado el concierto de la banda estadounidense de metal para las 19:00 horas, con apertura de puertas desde las 19:00, de acuerdo con la cartelera disponible del recinto.

Pitchfork Music Festival CDMX

Y si prefieres aprovechar todo un festival en lugar de apostar por un solo concierto, el Pitchfork Music Festival CDMX 2026 también llega a su cierre este domingo.

La tercera edición del festival se realiza en formato multisede, con actividades en espacios como Foro Indie Rocks! y Orbe, y reúne propuestas nacionales e internacionales de música alternativa.

Entre los artistas que forman parte de esta edición están American Football, Lido Pimienta, Perfume Genius, Safety Trance, Immasoul, Umru y Wendy Eisenberg, entre otros.

Además, el festival comenzó sus actividades desde el 23 de septiembre, por lo que este domingo representa uno de sus últimos días de programación en la capital.

Y si ya decidiste qué concierto vas a ver este domingo 27 de septiembre, todavía hay tres cosas que conviene revisar antes de salir de casa: qué actividades gratis hay en la CDMX, cómo estará el clima y, si vas en coche, si habrá alguna restricción para circular.

Actividades GRATIS en CDMX hoy 27 de septiembre

Si el concierto no entra en tu presupuesto o simplemente quieres armar un plan antes de que empiece la música, la CDMX también tiene opciones gratuitas para este domingo.

Feria del Maíz en Los Pinos

La Feria del Maíz continúa este domingo en el Complejo Cultural Los Pinos, de 10:00 a 17:00 horas, con cocineras tradicionales, productos de distintas regiones, talleres y actividades relacionadas con este alimento básico de la gastronomía mexicana.

La entrada es gratuita, aunque algunos productos o alimentos tienen costo.

Festival Centroamericano Gastronómico, Artístico y Cultural

En el Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, habrá una jornada dedicada a las tradiciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Puedes lanzarte de 11:00 a 19:00 horas y la entrada es libre; eso sí, si se te antoja comprar comida o algún producto, esos sí pueden tener costo.

Cine gratis

Si prefieres un plan más tranquilo, también hay funciones gratuitas en distintos puntos de la capital; este domingo están programadas “Soy Frankelda”, a las 19:00 horas en UTOPÍA La Cascada Xicoténcatl, en Iztapalapa, y “Llamarse Olimpia”, a las 17:00 horas en Cine Víctor Manuel Mendoza, en Magdalena Contreras.

Ciclotón CDMX

Y para quienes prefieren aprovechar el domingo para moverse (literalmente), habrá Ciclotón gratuito de 33 kilómetros. La ruta puede recorrerse en bicicleta, patines o incluso corriendo.

Más opciones culturales

También hay actividades gratuitas como Ronda de Cuentos Mexicanos, a las 12:00 horas en FARO de Oriente; Historias y Rarezas, a las 11:00 horas en la Biblioteca Vasconcelos, y el taller Ornitología Sagrada, de 13:00 a 15:00 horas en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

Clima CDMX hoy 27 de septiembre

Ahora sí, hablemos del invitado que nadie invitó, pero siempre aparece en los planes de la CDMX: el clima.

Para este domingo se esperan condiciones frescas durante la mañana y templadas durante el día, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias en el Valle de México.

Así que, si vas a pasar varias horas fuera de casa, especialmente en actividades al aire libre, más vale llevar paraguas o impermeable y no confiarte porque salga el sol un rato.

Hoy No Circula CDMX y Edomex domingo 27 de septiembre

Y si tu plan incluye moverte en coche, buenas noticias: este domingo 27 de septiembre el Hoy No Circula no aplica de manera ordinaria, por lo que pueden circular todos los vehículos en CDMX y los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Eso sí, recuerda que una contingencia ambiental podría modificar las condiciones habituales y establecer restricciones extraordinarias, por eso, antes de arrancar, vale la pena revisar los avisos de la CAMe y por supuesto, nuestro sitio web y redes sociales.

Así que ya tienes el combo completo para este domingo: conciertos, actividades gratis, clima y hasta permiso para sacar el coche, ahora sí, solo falta decidir si tu 27 de septiembre va a ser de música, paseo, cultura o de esos días en los que empiezas con un plan y terminas haciendo cinco.

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