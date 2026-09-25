Prepara los tenis para el Pumathon 2026 de la UNAM; fecha, inscripción y precios

La UNAM llevará a cabo el Pumathon 2026 una carrera en la que pondrás a prueba tu resistencia y podrás ejercitarte, así que si quieres participar, aquí te compartimos todo lo que debes saber.

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Precios, inscripción y categorías

En el Pumathon podrán participar alumnos de la UNAM, exalumnos, académicos, trabajadores, familiares, amigos y público en general. La competencia se dividirá en las siguientes categorías:

Bachillerato

Licenciatura y posgrado

Libre (hasta 55 años)

Veteranos (de 56 años en adelante)

Para inscribirte deberás ingresar al siguiente enlace, tienes hasta el 16 de octubre, tiene un costo de 200 pesos para alumnos, 350 pesos para académicos, exalumnos y Sistemas Incorporados y de 500 pesos para familiares, amigos y público en general.

Puedes registrarte en línea en la Tienda de la UNAM, recibirás un correo y confirmación de registro. También puedes hacerlo directamente en la caja de la DGDU con el código emitido por la Red Puma para realizar tu pago en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas.

Fecha y ruta del Pumathon 2026

Este evento deportivo se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 09:00 horas con salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario. El recorrido será de 5 y 10 kilómetros.

La entrega de números será el viernes 23 de octubre en el estacionamiento de la Dirección General del Deporte Universitario de las 10:00 a las 18:00 horas. Tendrás que llevar el correo de confirmación impreso o en digital, la carta responsiva firmada y una identificación oficial.

🏃‍♀️🏃‍♂️ ¡Corre con nosotros en el XXIII Pumathon Universitario! 🐾💙💛



Este 2026 celebramos 475 años de la Universidad de México y los aniversarios de distintas entidades universitarias con una nueva edición del Pumathon Universitario. 🎉



📅 Domingo 25 de octubre

⏰ 9:00 horas

📍… pic.twitter.com/Ep2Tg1VIhV — Deporte UNAM (@DeporteUNAM) September 25, 2026

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