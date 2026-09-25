Si ya estás contando los minutos para ver a Stray Kids en México, seguramente hay una pregunta que no te deja en paz: ¿qué canciones van a cantar? Y si entre su set list está tu favorita.

Así que antes de que empiecen los gritos, los lightsticks y ese momento en el que nadie va a escuchar nada porque todo mundo estará cantando, aquí en adn noticias te contamos qué canciones podría interpretar la banda surcoreana en México.

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¿Cuál sería el setlist de Stray Kids en México?

El repertorio puede cambiar para las fechas mexicanas, pero tomando como referencia las canciones que el grupo ha interpretado durante STRAYCITY, hay varios temas que podrían sonar en el Estadio GNP Seguros.

Entre ellos están:

• TOPLINE

• S-Class

• BOUNCE BACK

• MANIAC

• DOMINO

• Thunderous

• Back Door

• DIVINE

• Walkin on Water

• God’s Menu

• Chk Chk Boom

• LALALALA, en versión rock

• Social Path

• This & That

• Side Effects

• Do It, en versión festival

• CEREMONY

• Blind Spot o RUN IT

• Stray Kids

• MIROH

• Haven

Este repertorio está basado en presentaciones previas de STRAYCITY, por lo que el orden, las canciones y algunas versiones podrían cambiar en los conciertos de Stray Kids en México.

¿Cuándo son los conciertos de Stray Kids en México?

Stray Kids tendrá dos presentaciones en México, ambas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México: este viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026; Ticketmaster señala las 18:30 horas como horario oficial del evento.

STRAYCITY tiene además como invitados a NEXZ, RENEE y Andrés Obregón, por lo que Stray Kids no será el único acto de la jornada.

Y mientras llega la hora de que Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N salgan al escenario, queda una última incógnita: ¿cuál de estas canciones será la que haga explotar al Estadio GNP?

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Si ya tienes todo listo para ver a Stray Kids en México, ahora viene la parte menos emocionante, pero importantísima: llegar al concierto sin terminar corriendo por toda la Ciudad Deportiva.

El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

La opción más cercana es Ciudad Deportiva, de la Línea 9 del Metro, aunque también puedes llegar desde Puebla, otra estación de la misma línea.

Si tu boleto indica una puerta específica, revisa con anticipación cuál es el acceso que te corresponde para evitar caminatas innecesarias.

¿Qué Metrobús queda cerca del Estadio GNP?

Otra alternativa es utilizar la Línea 2 del Metrobús y bajar en UPIICSA o El Rodeo, estaciones que se encuentran entre las opciones cercanas al recinto.

Y ahora sí, STAY, solo queda disfrutar el momento, preparar la garganta y cruzar los dedos por esa canción que llevas días esperando escuchar en vivo; porque una cosa es poner a Stray Kids en los audífonos y otra muy distinta es cantar sus rolas junto a miles de personas en el Estadio GNP.

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