Cineteca Nacional regalará boleto conmemorativo para funciones de Mary y Max

Mary y Max, la ópera prima de Adam Elliot llega a la Cineteca Nacional con una sorpresa ya que quienes vayas a verla recibirán un boleto conmemorativo, aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cómo conseguir el boleto conmemorativo de Mary y Max?

Mediante redes sociales, la Cineteca Nacional dio a conocer que al comprar tu boleto para la película Mary y Mx en cualquiera de las sedes (Cineteca Nacional, Chapultepec y CENART) podrás llevarte un boleto conmemorativo.

Es muy importante que tomes en cuenta que estarán disponibles hasta agotar existencias y solo en taquilla por lo que te recomendamos ir lo más pronto posible.

¡Ven por tu boleto conmemorativo de MARY Y MAX! 🎟️💌



Por primera vez en cines de México, descubre esta entrañable cinta animada que sigue a dos personajes solitarios que construyen una inusual amistad por correspondencia.



Al comprar tu boleto para MARY Y MAX en cualquiera de… pic.twitter.com/9b66LtAuxT — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) September 24, 2026

Funciones de Mary y Max

Mary y Max ya se estrenó en todas las sedes de la Cineteca Nacional y hay entre 2 y 3 funciones al día. El precio de la entrada es de 70 pesos pero si eres estudiante, profesor, adulto mayor con credencia INAPAM solo pagarás 50 pesos. Los martes y miércoles los menores de 25 años pagan 50 pesos.

¿De qué trata Mary y Max?

Esta película cuenta la historia de Mary, una pequeña niña australiana y Max, un hombre de Nueva York con síndrome de Asperger. En esta comedia dramática se profundiza sobre temas como la soledad, salud mental y la empatía.

La actriz Regina Blandón le da vida a la voz de Mary y Javier Ibarreche interpreta a Max, mientras que Arturo Mercado es el narrador.

Cabe mencionar que esta película se estrenó en 2009 y 17 años después llegará a los cines de México.

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