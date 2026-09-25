Fechas y precios del ballet El Lago de los Cisnes en CDMX

La Compañía Nacional de Danza interpretará El Lago de los Cisnes con la versión coreográfica de Cuauhtémoc Nájera inspirada en las creaciones de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Piotr Ilich Chaikovski, una puesta en escena imperdible.

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Fechas y precios de El Lago de los Cisnes

Solo se realizarán dos funciones el 10 de octubre en el Auditorio Nacional, la primera a las 16:30 horas y la segunda a las 20:30 horas con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Gavriel Heine.

Los precios de los boletos son los siguientes:

Preferente VIP: 2 mil 940 pesos

Preferente: 2 mil 363 pesos

Luneta: mil 444 pesos

Balcón: mil 260 pesos

Primer piso: 866 pesos

Segundo piso: 609 pesos

Las entradas estarán disponibles en las taquillas del recinto de lunes a sábado de las 10:00 a las 19:00 horas y domingos y días festivos de las 11:00 a las 18:00 horas.

También se podrán comprar en línea en Ticketmaster y habrá una promoción Family Pack de 4x3 y de 2x1 los jueves.

¿De qué trata El Lago de los Cisnes?

Esta versión se presenta en dos actos con los debuts de Mayuko Nihei, Primera Bailarina, y Ana Paula Montero, Solista, en el papel dual de Odette-Odile además de la participación de Sofía Martínez como amiga de Sigfrido y Emanuel Talongo como Benno von Sommerstern, confidente del príncipe.

Cuenta la historia de Odette, una joven a quien el hechicero Von Rothbart la condena a convertirse en un cisne durante el día y recuperar su forma humana por la noche.

La producción contará con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Gavriel Heine, director de orquesta formado en el Conservatorio de Moscú.

🦢 La @CNDanzaMX regresa al @AuditorioMx con Lago de los cisnes en la versión coreográfica de Cuauhtémoc Nájera. La puesta en escena se detiene en los deseos de sus personajes y en las consecuencias de las decisiones que toman, con un cuerpo de baile que participa activamente en… pic.twitter.com/BBkPWG0t4N — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) September 20, 2026

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