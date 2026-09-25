Resultados Lotería Nacional HOY 25 de septiembre: números ganadores del Sorteo Superior

¿Te imaginas que un cachito de la Lotería Nacional te ayude a pagar esa deuda que lleva meses persiguiéndote, vaciar el carrito de Shein o darte una buena vuelta de compras sin mirar tanto la cuenta?

Pues este viernes 25 de septiembre llega un nuevo Sorteo Superior, y quizá alguno de los números tenga una sorpresa guardada.

El sorteo está programado para las 20:00 horas y cuenta con 60 mil números, del 00001 al 60000, distribuidos en dos series.

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¡Los invitamos a revisar la pizarra de premios del #SorteoSuperior No. 2898 🤩

El número ganador es: 37771 🥳

25 | SEP | 2026 🗓️

A partir de las 23:00 horas podrás consultar y descargar la lista completa de premios a través de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/dzwAaKnWII — Lotería Nacional (@lotenal) September 26, 2026

¿Cuánto cuesta el cachito del Sorteo Superior?

Si quieres participar, el cachito tiene un precio de 40 pesos; también existe la posibilidad de comprar una serie completa por 800 pesos o las dos series por mil 600 pesos.

El premio mayor es de 17 millones de pesos en dos series, así que sí, estamos hablando de una cantidad que podría cambiar bastante la lista de pendientes del mes.

¿Cuáles son los números ganadores del Sorteo Superior 2898?

Los resultados se conocerán después de que se realice el sorteo de este viernes.

Premio mayor de 17 millones de pesos: 37771

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 46822

Premio de 275 mil pesos: 16937

Premio de 275 mil pesos: 14207

Premio de 275 mil pesos: 48919

Premio de 275 mil pesos: 12076

Premio de 144 mil pesos: 18489

Premio de 144 mil pesos: 53215

Premio de 144 mil pesos: 32953

Premio de 144 mil pesos: 28363

Premio de 90 mil pesos: 34302

Premio de 90 mil pesos: 13434

Premio de 90 mil pesos: 21005

Premio de 90 mil pesos: 45434

Premio de 90 mil pesos: 24888

Premio de 90 mil pesos: 12779

Premio de 90 mil pesos: 54115

Premio de 90 mil pesos: 09682

Premio de 90 mil pesos: 07240

Premio de 90 mil pesos: 58957

¿De qué es el billete del Sorteo Superior 2898?

El billete de este sorteo está dedicado al Bicentenario de Matamoros, Tamaulipas, con una imagen que destaca distintos elementos representativos de esta ciudad.

Así que ya sabes: guarda bien ese cachito y no lo dejes perdido entre recibos, tickets y papeles que uno promete ordenar “el fin de semana”. Porque si resulta ganador, quizá ese carrito de compras deje de ser un sueño pendiente y se convierta en realidad.

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