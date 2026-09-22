Ruta del Cempasúchil 2026: Así será el recorrido en Xochimilco por el Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes en México y para celebrarlo, en CDMX se llevará a cabo la Ruta del Cempasúchil 2026, una experiencia imperdible en los canales de Xochimilco.

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¿Qué habrá en la Ruta del Cempasúchil?

Este evento tiene una duración de entre tres y cuatro horas y el recorrido se realiza en una trajinera decorada y viaja contigo un catrín o catrina.

El mayor atractivo es la visita a la Chinampa del Cempasúchil donde podrás conocer un campo de estas flores y escuchar una leyenda.

También podrás visitar Axolotl Calli, una chinampa donde se instalará una réplica de una panteón tradicional y una ofrenda. Podrás preparar tu propia bebida ancestral, observar un espectáculo de juego de pelota prehispánico, música en vivo y más.

Fechas y precios de la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

La Ruta del Cempasúchil 2026 se realizará del 3 de octubre al 9 de noviembre, tiene un costo de mil 199 pesos y la salida es a las 16:00 horas.

Así que si eres fan de esta temporada y quieres vivir una experiencia única no te puedes perder este evento.

Flor de cempasúchil, un símbolo de México

Esta flor es originaria de México y su nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl” que significa: Flor de 20 pétalos. Los mexicas asimilaban su color con el sol y lo usaban para altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos.

Puebla es el estado que ocupa el primer lugar en la producción de esta flor con más de 11 mil toneladas y hay 30 variedades de cempasúchil.

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