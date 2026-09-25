Arquitectura e innovación en el Abierto de Diseño en CDMX; actividades y sedes

El Abierto de Diseño CDMX se enfocará en el tema “Futuros” que propone replantear el lugar del diseño en ámbitos como alimentación, movilidad, equidad, diversidad, inclusión, accesibilidad, seguridad y cuidados y si te gusta el diseño y la arquitectura no te lo puedes perder.

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¿Qué habrá en el CENART?

Durante 10 días en el CENART podrás disfrutar de La Galería Central, la Galería de La Esmeralda, la Terraza de la Galería Central, el Paseo de las Jacarandas, el Auditorio Blas Galindo, las Áreas Verdes, la Cineteca Nacional de las Artes y la Plaza Legorreta. Habrá exposiciones, instalaciones, arquitectura, cine, conversaciones y proyectos educativos.

Las Áreas Verdes recibirán el Parque Arquitectónico (coordinado por Di Radio), donde cuatro oficinas de arquitectura desarrollarán pabellones temporales.

Fechas y sedes del Abierto de Diseño CDMX

El Abierto de Diseño CDMX se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre y contará con varias sedes:

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) recibirá el programa público.

La Tienda Abierto, que reunirá objeto, mobiliario, textil, joyería y publicaciones.

El Museo Yancuic en Iztapalapa reunirá una pieza inmersiva de Erich Martino realizada con estudiantes de la IBERO.

El Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) de Coyoacán presentará una muestra del Centro de Diseño Kuya conmuestras, dibujos y fotografías.

El Museo de Arte Carrillo Gil recibirá dos piezas de Tuux.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presentará el trabajo de Taller Nacional a través de “Studio Evolución.

El Universum conectará diseño, juego y ciencia a través de dos propuestas: “Espacio lúdico” y “La ciencia está en la cancha”.

Así que si no tienes plan para este fin de semana y quieres conocer más sobre arquitectura y diseño este es un evento ideal.

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