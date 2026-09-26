Habrá Campamento Luna de Octubre en Edomex; fecha y actividades

En octubre habrá un evento imperdible para los amantes de la naturaleza, se trata de un campamento donde podrás aprender sobre la vida silvestre bajo el cielo nocturno, una experiencia para disfrutar en familia y con amigos.

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Fecha y lugar del Campamento Luna de Octubre en Zacango

El Campamento Luna de Octubre se llevará a cabo en el Parque Ecológico Zacango en Calimaya, Edomex el 17 y 18 de octubre. El ingreso será a partir de las 14:30 horas el sábado y a las 15:00 horas el domingo.

El precio de la actividad es de 680 pesos por persona e incluye:

Cena

Desayuno

Material para las actividades

Puedes adquirir tu entrada directamente en el área administrativa del Parque Ecológico Zacango de lunes a viernes de 10:00 a las 17:00 horas.

Campamento Luna de Octubre.

17 de octubre| Ingreso: 14:30 h

18 de octubre | Salida: 15:00 h

💰Costo de recuperación: $680 por persona.

Ya puedes acudir a inscribirte.

💵 El pago es EN EFECTIVO, en Zacango, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas. pic.twitter.com/JyMtOvSca0 — Zacango (@zacangoedomex) September 19, 2026

¿Qué actividades habrá?

Habrá muchas actividades educativas y recreativas como pláticas sobre reptiles, experiencia animal, dinámicas para conocer la fauna y una fogata para quemar bombones.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo y abrigador, una muda de ropa extra, artículos de aseo personal, repelente de mosquitos, cobija o sleeping bag, linterna y casa de campaña.

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