Si ya estás buscando plan para salir de la rutina, esta semana CDMX viene con música para casi todos los gustos, desde pop y electrónica hasta propuestas más alternativas, así que seguramente algún escenario te va a hacer ojitos.

Además, hay nombres que seguramente ya tienes ubicados y otros que podrían convertirse en tu nuevo descubrimiento musical.

En adn noticias te contamos qué conciertos habrá en CDMX, quién se presenta, dónde serán y qué necesitas saber para lanzarte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué conciertos habrá en CDMX este jueves 24 de septiembre?

Esta es la cartelera musical que puedes tener en el radar para este jueves 24 de septiembre.

Lucero

Lucero llegará al Auditorio Nacional este jueves a las 20:30 horas con su espectáculo Siempre Contigo, un show con el que celebra sus 46 años de trayectoria musical.

Moenia

Si lo tuyo es el electropop y la nostalgia, Moenia tiene una cita en el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas con su Estamos Bien Tour.

El concierto representa una fecha especial para la agrupación, pues será su primer show en el llamado Domo de Cobre después de más de tres décadas de trayectoria.

GRTSCH

Para quienes quieren una opción más alternativa, GRTSCH se presentará a las 20:30 horas en el Lunario del Auditorio Nacional.

Pitchfork Music Festival en Foro Indie Rocks!

Y si quieres aprovechar para descubrir música nueva, el Pitchfork Music Festival CDMX 2026 continúa este jueves con una presentación en el Foro Indie Rocks!

La jornada tendrá a Safety Trance y EQ, con apertura de puertas a las 19:00 horas.

El festival se realiza del 23 al 27 de septiembre en distintos espacios de la ciudad, así que esta es apenas una de las jornadas que forman parte de su programación.

¿Qué actividades GRATIS hay hoy 24 de septiembre en la CDMX?

Si quieres armar un plan sin sacar la cartera, este jueves 24 de septiembre hay una jornada cultural gratuita en Coyoacán que además tiene música, tradición y hasta un homenaje a uno de los grandes de la música mexicana.

Homenaje a Leonel Durán Solís

A las 17:00 horas, el Museo Nacional de Culturas Populares realizará un homenaje al antropólogo Leonel Durán Solís, como parte de las actividades por el aniversario del recinto.

Exhibición de juego de pelota p’urhépecha

Después, a las 19:00 horas, habrá una exhibición de juego de pelota p’urhépecha, una práctica tradicional de los pueblos originarios de México. La actividad será de entrada libre.

Concierto GRATIS de José José

Y para cerrar la tarde, a las 20:00 horas, habrá un concierto gratuito en homenaje a José José, con la participación de Chess Malo y el pianista Daniel de los Santos.

La presentación será en el Patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares y el cupo será limitado, así que llegar temprano puede ser buena idea.

Y si ya encontraste plan para salir, todavía hay dos detalles que pueden cambiar completamente tu ruta: el clima y el Hoy No Circula de este jueves.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 24 de septiembre?

El clima en CDMX hoy 24 de septiembre será fresco por la mañana, con cielo nublado durante buena parte del día y temperaturas que subirán conforme avance la tarde.

El pronóstico contempla una mínima cercana a 11 °C y una máxima de alrededor de 25 °C, además de viento ligero.

Así que la chamarra ligera puede ser buena idea si vas a salir temprano o regresar por la noche, y si tu plan es al aire libre, mejor échale un ojo al pronóstico antes de lanzarte.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex hoy 24 de septiembre?

Y ahora sí, la parte que puede arruinar el plan si no la revisas: el Hoy No Circula de este jueves 24 de septiembre aplica para los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 o 2.

La restricción está vigente de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde aplica el programa de CDMX y Edomex.

Así que ya sabes, si hoy quieres salir sin gastar de más, hay actividades gratis en CDMX hoy 24 de septiembre para armar un plan cultural, pero antes de lanzarte revisa también el clima en CDMX y el Hoy No Circula para que nada te arruine la salida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.