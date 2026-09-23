¿Te imaginas volver a vivir uno de los shows más explosivos de Rammstein en México, pero ahora desde una sala de cine? Pues sí, está pasando y hay un detalle que los fans de la banda alemana van a querer conocer cuanto antes.

Porque si aquellas noches de fuego, pirotecnia y música a todo volumen todavía viven en tu memoria, prepárate: Rammstein está por volver a la CDMX, aunque esta vez de una forma muy distinta.

En ADN Noticias te contamos cuándo se estrena Rammstein: Live in Mexico City, cuánto cuestan los boletos, qué pasó con las primeras funciones y qué podrás ver en pantalla grande.

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¿Cuándo se estrena Rammstein: Live in Mexico City?

La espera ya tiene fecha: Rammstein: Live in Mexico City llegará a Cinépolis los días 4 y 7 de noviembre de 2026, con funciones especiales para llevar uno de los conciertos más explosivos de la banda a la pantalla grande.

Así que noviembre suena bastante bien para quienes todavía tienen ganas de revivir aquellas noches de Rammstein en México, pero ahora desde una butaca, con pantalla gigante y sonido de cine.

Y sí, sabemos que después de que algunas funciones se agotaran, se abrieron nuevas fechas para darle otra oportunidad a quienes se quedaron sin boleto.

¿Quieres saber en qué Cinépolis, horarios y funciones podrás verla? Revisa la cartelera de la cadena, ya que las salas participantes y la disponibilidad pueden variar.

¿Cuándo empezó la preventa de Rammstein en México?

Si estabas esperando los boletos de Rammstein: Live in Mexico City, la preventa comenzó este 23 de septiembre de 2026.

El costo aproximado es de 117 pesos mexicanos por boleto, aunque el precio final puede variar dependiendo de la cadena, el tipo de sala y los cargos adicionales.

Para conocer el costo exacto y elegir función, lo mejor es revisar directamente la cartelera de Cinépolis, especialmente porque la disponibilidad puede cambiar conforme avance la venta.

¿De qué trata Rammstein: Live in Mexico City?

Aquí viene la parte que probablemente hará que más de un fan diga: “ok, necesito estar ahí”.

Rammstein: Live in Mexico City lleva a la pantalla grande las imágenes de los tres conciertos que la banda ofreció en el entonces Foro Sol de la CDMX los días 1, 2 y 4 de octubre de 2022, presentaciones que tuvieron entradas agotadas y reunieron a casi 200 mil fans.

La película recupera la energía de aquellas noches con 20 canciones que recorren distintas etapas de la carrera de Rammstein, entre ellas Du hast, Sonne, Ich will y Te quiero puta!, el tema que marcó el cierre del concierto en Ciudad de México.

La idea es que la experiencia no se sienta simplemente como sentarte a ver un concierto grabado, la pantalla gigante y el sonido de una sala de cine buscan acercar al público a la escala del espectáculo, con imagen cinematográfica en 4K y Dolby Atmos en los complejos que cuenten con esta tecnología.

Y aunque nunca hayas visto a Rammstein en vivo, esta puede ser una oportunidad para descubrir cómo se siente estar frente a uno de sus shows: luces, fuego, música a todo volumen y miles de personas viviendo el momento al mismo tiempo, pero ahora desde una butaca.

La versión que llegará a los cines tiene una duración aproximada de 1 hora con 50 minutos e incluye esas 20 canciones seleccionadas para la experiencia cinematográfica.

¿Cuándo sale el álbum Rammstein: Live in Mexico City?

Y por si después de salir del cine vas a necesitar otra dosis de Rammstein, también hay material para continuar la experiencia.

El álbum en vivo Rammstein: Live in Mexico City llegará el 20 de noviembre de 2026, con diferentes ediciones físicas y lanzamiento digital; la preventa de las ediciones del álbum comenzó también el 23 de septiembre.

Si estabas esperando una nueva oportunidad para sentir de cerca la energía de Rammstein en México, ya tienes pretexto: prepara la agenda, revisa los boletos y déjate llevar por Rammstein: Live in Mexico City, como si el Foro Sol volviera a encenderse frente a ti, pero esta vez desde el cine.

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