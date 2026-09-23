Ay nanita, habrá cine de horror en la Isla de las Muñecas en Xochimilco

Noctambulante celebrará 18 años y se realizará una noche de cine de terror en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, así que si no te lo quieres perder aquí te contamos todos los detalles.

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Habrá cine de horror en Xochimilco

Para esta edición se combinará el cine de horror y fantasía, la programación esta inspirada en historias de espectros, fantasmas, aparecidos y almas errantes.

Además es una experiencia única y sensorial ya que conforme va avanzando la noche, el sonido del agua, la naturaleza y la vegetación crean una atmósfera especial.

Las películas que se proyectarán son:

Sleepy Hollow de Tim Burton

Trick´r Treat de Michael Dougherty

Late Night with de Devil de Cameron Cairnes & Colin Cairnes

Halloween III: Season of the Witch de Tommy Lee Wallace

Ginger Snaps de John Fawcett

The Comedy of Terrors de Jacques Tourneur

Fecha y precios de Noctambulante

El XVIII aniversario de Noctambulante se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a las 19:00 horas en la Isla de las Muñecas ubicada en el Parque Ecológico de Xochimilco. Los boletos están disponibles en panicodemasas.org cuestan 620 pesos general, 820 pesos doble y el paquete familiar 2 mil 220 pesos en preventa.

El día del evento tendrá un precio de 750 pesos, doble mil pesos y familiar 2 mil 700 pesos.

Además quienes estén dispuestos a vivir esta experiencia también podrán acampar, disfrutar de proyecciones al aire libre, habrá oferta gastronómica, bazar temático y servicio médico.

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