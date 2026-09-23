Casa del Lago UNAM reinaugura sala de cine con selección de películas mexicanas y alemanas

Casa del Lago UNAM reinauguró su Sala Lumière para fortalecerse como un espacio de exhibición, pensamiento crítico y encuentro con el cine contemporáneo.

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Reinauguran sala de cine en Casa del Lago

Para la renovación de la sala se incorporaron nuevas condiciones acústicas, un sistema de audio envolvente 7.1, butacas renovadas y un proyector de última generación.

Esta sala ha recibido a generaciones de espectadores y ha sido escenario para la exhibición de películas de relevancia artística y política y encuentro con cineastas, creadores y festivales.

Festival de Cine Alemán

Como parte de la reinauguración, se llevará a cabo el Festival de Cine Alemán del Goethe-Institut Mexiko y presenta la retrospectiva Cine y Punk: Diálogos de la Disidencia, una selección de películas alemanas y mexicanas para conmemorar los 50 años del nacimiento del punk. Este se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre.

¿Qué otros eventos habrá en Casa del Lago UNAM?

El 3 de octubre será el Ciclo de cine palestino con Watermelon Pictures

El 3 y 4 de octubre Archipiélago Fílmico

El 4 de octubre se estrenará Volar D oĒros dgsgos

Del 5 al 15 de noviembre será el FICUNAM 16 que presenta más de 140 películas y cuatro secciones en competencia:

Competencia Internacional

Ahora México

Umbrales de Vanguardia Latinoamericana

Aciertos

Así que si eres amante del cine no te puedes perder estos eventos que se llevarán a cabo en Bosque de Chapultepec Primera Sección s/n en San Miguel Chapultepec. El Metro más cercado es Auditorio de la línea 7 y Chapultepec de la línea 1.

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