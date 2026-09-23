Halloween de Vampiros 2026: fecha, horario y precios de la fiesta

Si buscas un plan diferente para celebrar Halloween 2026 cerca de la Ciudad de México, Tepotzotlán tendrá una fiesta temática que combina disfraces, música, comida y una noche dedicada a los vampiros.

Se trata del Halloween de Vampiros 2026, que este año tendrá una edición especial al cumplir 25 años, la cual contará con diferentes actividades, además de una zona VIP para quienes quieran vivir la fiesta con una experiencia distinta.

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¿Cuándo y dónde será el Halloween de Vampiros 2026?

El evento está programado para el sábado 24 de octubre de 2026, con apertura de puertas a las 7:00 pm para comenzar con las actividades de esta fiesta temática.

La sede será la Mansión Tepotzotlán, ubicada en Mariano Galván Rivera 35, barrio Tlacateco, en Tepotzotlán, Estado de México.

Para ingresar será necesario presentar una identificación oficial. Además, los asistentes deberán acudir disfrazados, por lo que la temática de Halloween forma parte de la experiencia y no solamente de la decoración del lugar.

Actividades y cuánto cuestan los boletos para el Halloween de Vampiros

Entre las actividades anunciadas para el Halloween de Vampiros están un show performance, la presentación del DJ Yzak Landin, concurso de disfraces y una zona VIP.

También habrá opciones de comida, entre ellas carne asada y mariscos preparados por establecimientos participantes.

Los precios publicados son de 200 pesos para mujeres, 300 pesos para hombres y 500 pesos para la VIP Dorada, de la cual se contemplan únicamente 100 accesos.

Los boletos se venden mediante Ticket Planet y la plataforma señala que al precio de entrada pueden agregarse cargos por servicio.

Además, quienes quieran prolongar la experiencia tienen la posibilidad de rentar una de las villas de la Mansión Tepotzotlán por un costo adicional.

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