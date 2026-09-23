Llegó el miércoles, el famoso ombligo de la semana, y si ya sientes que el viernes todavía está demasiado lejos, la CDMX tiene una buena excusa para salir de la rutina.

Este 23 de septiembre la agenda musical viene bastante variadita, con opciones para cantar, bailar y descubrir nuevos sonidos; hay conciertos de distintos estilos y, además, arranca un festival que durante varios días llevará música a diferentes espacios de la capital.

Así que, si necesitas un empujoncito para sobrevivir la segunda mitad de la semana, checa quién toca este miércoles, dónde serán los conciertos y arma tu plan.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Conciertos CDMX hoy 23 de septiembre de 2026

La noche musical de este miércoles tendrá como protagonistas a De La Rose y La Leyenda, además del inicio del Pitchfork Music Festival CDMX.

Si ya tienes boleto o todavía estás buscando qué hacer, estos son los conciertos que puedes considerar para tu agenda.

De La Rose

La cantante De La Rose llegará este al Teatro Metropolitan para ofrecer un concierto a las 21:00 horas.

La presentación se suma a la agenda de conciertos de septiembre en uno de los recintos clásicos del Centro Histórico.

La Leyenda

Si lo tuyo va más por el regional mexicano, La Leyenda tendrá presentación en el Lunario del Auditorio Nacional.

El concierto está programado para comenzar a las 20:30 horas, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster.

Así que ojo con los horarios si estabas pensando en ir a más de un evento: los dos conciertos arrancan con apenas 30 minutos de diferencia.

¿Cuándo empieza el Pitchfork Music Festival CDMX?

Este miércoles también comienza el Pitchfork Music Festival CDMX 2026, que llevará conciertos a distintos espacios de la capital.

La edición de este año se realizará del 23 al 27 de septiembre y contempla presentaciones en recintos como Foro Indie Rocks y Orbe.

Entre los artistas anunciados están American Football, Lido Pimienta, Perfume Genius e Immasoul.

¿Qué actividades GRATIS hay hoy 23 de septiembre en la CDMX?

Si quieres salir, pero tu cartera ya te pidió tantita consideración, también hay opciones gratuitas.

Este miércoles 23 de septiembre, el Mercado Sonora celebrará su 69 aniversario con una jornada de música y baile sonidero completamente gratis.

La celebración está programada de 10:00 a 17:00 horas y tendrá como escenario el Pasillo 7 del mercado, ubicado en Fray Servando Teresa de Mier 419, en la colonia Merced Balbuena.

Así que sí: puedes tener plan de miércoles sin tener que sacar la cartera; eso sí, si vas por el sonidero, ve mentalizado porque la idea es bailar y no solamente mirar.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 23 de septiembre?

Aquí viene el pequeño detalle que puede cambiar cualquier plan: el paraguas; para este miércoles se pronostica una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado y bruma.

Por la tarde el ambiente será más cálido, pero aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 24 a 26 grados Celsius en la CDMX; además, la probabilidad de lluvia fuerte por la tarde ronda el 60%.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex hoy 23 de septiembre?

Y si para llegar a tu concierto necesitas coche, antes de salir revisa el Hoy No Circula; este miércoles 23 de septiembre la restricción aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y hologramas 1 y 2.

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa en condiciones normales.

Así que ya tienes opciones para sobrevivir al ombligo de la semana: desde los conciertos del 23 de septiembre en CDMX hasta un evento gratis, el Pitchfork Music Festival CDMX o una noche de baile.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.