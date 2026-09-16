Se acabaron las Fiestas Patrias, pero tampoco creas que se acabaron los pretextos para celebrar, pues estamos entrando en esos meses del año en los que una fiesta le sigue a otra y, cuando menos lo pensamos, ya estamos sacando disfraces, buscando calabazas y planeando qué hacer en Halloween 2026.

Y justo para entrar en mood llega Pumpkin Zone 2026, una experiencia que promete convertir Puebla en todo un escenario de terror, calabazas y diversión.

Así que, si ya estás pensando en qué hacer en Halloween y quieres una escapadita desde CDMX, aquí en adn noticias te contamos cuándo será Pumpkin Zone 2026, dónde estará y todo lo que tendrá.

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¿Cuándo será Pumpkin Zone 2026?

Ve apartando la fecha porque Pumpkin Zone 2026 se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

La experiencia estará disponible durante cinco días, justo en una de las temporadas con más actividades de Halloween y Día de Muertos.

El horario anunciado será de 11:30 de la mañana a medianoche, por lo que habrá bastante tiempo para recorrer las diferentes actividades.

¿Dónde será Pumpkin Zone 2026?

Pumpkin Zone 2026 estará en Down Town, en Lomas de Angelópolis, Puebla.

La ubicación también hace que el evento pueda convertirse en una opción para quienes viven en CDMX y quieren aprovechar la temporada para hacer una escapada a Puebla.

Además, la organización adelantó que esta edición contará con una nueva historia y algunas sorpresas, aunque todavía no se han revelado todos los detalles.

¿Qué actividades habrá en Pumpkin Zone 2026?

Entre las actividades anunciadas para esta edición están:

• Pasaje del terror.

• Feria.

• Shows.

• Noches de cine.

• Carving de calabazas.

• Concursos de disfraces.

• Spots para fotografías.

• Food court.

Así que habrá opciones tanto para quienes van en busca de sustos como para quienes prefieren aprovechar el ambiente de Halloween para disfrazarse, tomarse fotos o simplemente pasar el día.

¿Cuánto cuesta Pumpkin Zone 2026?

La entrada a Pumpkin Zone 2026 comienza en $65 pesos más cargos por servicio.

La Fase 1, disponible hasta el 30 de septiembre, cuesta $65 pesos y sí incluye el Pasaporte Pumpkin, con el que podrás recorrer las experiencias del festival.

Pero ojo, porque a partir del 1 de octubre el boleto subirá a $75 pesos y ya no incluirá el pasaporte.

Las Fiestas Patrias ya quedaron atrás y ahora toca cambiar el sombrero por el disfraz, porque Halloween 2026 está cada vez más cerca, así que si quieres salir de la rutina, comer algo rico, tomarte fotos, tallar una calabaza y llevarte uno que otro susto, Pumpkin Zone 2026 en Puebla ya tiene fecha y promete ser uno de esos planes que vas a querer presumir en Instagram.

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